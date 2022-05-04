桑布伊設宴迎接曾寶儀 團隊放鬆到無法拍攝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北4日電）原住民歌手桑布伊成為藝人曾寶儀主持的實境節目「我們回家吧2」嘉賓，兩人到台東展開隨性之旅，沒想到桑布伊晚上烤肉宴，竟讓團隊幾乎喝茫，畫面一度得由曾寶儀的梳化掌鏡。

三立發布新聞稿分享，桑布伊表示，回到家鄉台東知本就是充電，在族裡他被稱為傑出青年，一直是大家的開心果。桑布伊的音樂有許多關懷土地的議題，他說：「原住民沒有文字，用雕刻、畫作、織布及音樂記錄歷史，所以每天唱歌要把歷史留下來，這就是音樂為什麼這麼重要。」

更難得的是，團隊前往拍攝的知本溼地，就是桑布伊在金曲獎領獎時提及的土地正義爭議區。多年來，知本卑南族卡大地布部落一直在和台東縣政府協調，希望不要在他們的傳統領域開發太陽能光電，就在拍攝前往濕地的路上，桑布伊剛好接到通知，說這個計畫要暫停，讓他開心直呼，「是被祝福的一天。」

節目中，桑布伊也提及過世10年的父親，他感謝爸爸嚴厲教導，平時都得跟長輩打招呼，爸爸也常灌輸他「被人需要是非常幸福的事」，這就是他為什麼願意不斷為部落付出，而許多好友也都說桑布伊是正義的化身，不做作、會拿捏分寸。

曾寶儀透露，這次訪問最讓她感動的，就是桑布伊的一句話：「只要愛台灣這塊土地，就是台灣原住民。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過桑布伊也和過往嘉賓不同，狀態相當隨性自然，製作單位也嘗試甩開腳本，桑布伊要帶主持人幹麼就幹麼。像早上錄影時，主角桑布伊卻沒有出現，因為他正在忙農活，還告訴所有工作人員可以先吃早餐沒關係；曾寶儀笑說，很像真的到朋友家裡玩。

晚上桑布伊特別安排吃烤肉，沒想到攝影師和團隊成員幾乎都喝醉，有些畫面還是製作人拍的，甚至到最後所有人跳舞的場面，竟是曾寶儀的梳化代為拍攝，大家笑說畫質很悲劇，但拍到非常真實歡樂的當下。（編輯：張雅淨）1110504