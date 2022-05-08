曾寶儀感謝寶媽18歲勇敢生她 盼母親今後活出自己

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節目「姐妹們的音樂萬萬歲」特別製作「媽媽，我愛你！」主題，主持人Lulu黃路梓茵（左起）、嘉賓于子育、曾心梅、蔡家蓁和主持人曾寶儀分享愛媽媽的心情，並以音樂感謝母親的付出與支持。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月8日

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（中央社記者王心妤台北8日電）公共電視音樂綜藝節目「音樂萬萬歲」，今年推出第5季「姐妹們的音樂萬萬歲」，節目特別製作「媽媽，我愛你！」主題，主持人曾寶儀感謝母親18歲時選擇勇敢生下她，也隔空對「寶媽」喊話，希望母親今後能活出自己的人生。

曾寶儀3歲時父母離異，爺爺奶奶從香港移居台灣照顧她，但父母沒在身邊，難免留下遺憾。但她18歲那年自問是否有勇氣生下孩子，當時的答案是「沒有」，曾寶儀能感受18歲要承載另一個生命，是一件多麼勇敢的事。

曾寶儀在受訪時說，希望媽媽別再當「寶媽」或是任何人的太太而已，「希望接下來，妳就好好的當王美華，做好獨一無二的妳自己。」

「姐妹們的音樂萬萬歲」本集嘉賓曾心梅、于子育（琇琴）都還沒當媽媽，但曾心梅分享，許多媽媽不是準備好才當媽媽，而是生下孩子後擁有一份責任，才開始成熟變長大，許多女性沒有當媽媽，但是到了那個年紀，在環境、教養影響下，也會變得成熟而有智慧。

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曾心梅、蔡家蓁在現場分別演唱了母親節相關歌曲，曾心梅演唱「心肝寶貝」，她說雖然旋律簡單但歌詞動人，描述的場景就像是她小時候纏著媽媽問為什麼。蔡家蓁則分享自創曲「想欲講出的話」，感謝媽媽獨自拉拔她長大，至今仍每天凌晨就出門工作，近午夜才回到家，讓她十分珍惜與媽媽相聚的時光。

今天是母親節，以「媽媽，我愛你！」為主題的「姐妹們的音樂萬萬歲」，今晚9時於公視播出。（編輯：屈享平）1110508