更多編輯台推薦新聞：
韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀
國際

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡
生活

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

疫情整理包》本土增5萬7188例 開放民眾進口自用快篩每人限100劑

疫情整理包》本土增5萬7188例 開放民眾進口自用快篩每人限100劑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

台灣黑幫火併經典 少年吔安啦30週年4K修復再現

2022/5/11 13:58（5/11 15:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
演員高捷（左）在經典台灣黑幫電影「少年吔，安啦！」理著山本頭的模樣，讓他從此奠定銀幕黑道大哥的形象。（牽猴子提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月11日
演員高捷（左）在經典台灣黑幫電影「少年吔，安啦！」理著山本頭的模樣，讓他從此奠定銀幕黑道大哥的形象。（牽猴子提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北11日電）經典台灣黑幫電影「少年吔，安啦！」今天釋出30週年4K修復版預告片，清晰看見年僅17歲的顏正國持「鴨頭」霰彈槍轟出震天巨響畫面，已故金馬影帝陳松勇身影也再現片中。

「你老爸沒教你？看到人拿鴨頭要快閃！」飾演不良少年的顏正國，對著高架橋下集結的計程車司機嗆聲，扳機一扣，手上的霰彈槍轟出震天巨響。由侯孝賢監製、徐小明執導、已故製片張華坤出品的「少年吔，安啦！」適逢問世30週年，經國家影視聽中心啟動數位修復計畫。

全片社會寫實程度，在當時的台灣電影堪稱空前，是國片首部聘用香港電影專業槍械師，合法申請引進真槍和空包彈拍攝，由警政署專門機構保管，拍戲時才領出，每日收工要鎖在警局備案，被許多網友視為傳說中的台灣黑幫電影神作。

這回修復更經由金馬攝影大師李屏賓、剪接大師廖慶松為底片調光與調色提供專業指導。錄音師杜篤之則透過片商分享，他將當年錄製的DAT母帶，再重新數位混音成5.1聲道，讓這部當年首次採用杜比立體音效的國片，可在現今影廳更先進的硬體設備下，展示當年無法呈現的音色。

本次預告由金馬御用剪接師林雍益操刀，片商分享，當他得知「少年吔，安啦！」修復版將上映時，就希望能為這部心目中的神作剪輯預告。林雍益坦承，多年來早已對這部台灣黑幫經典的畫面、劇情背得滾瓜爛熟，電影甚至也記錄了30年來的景物變遷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

例如顏正國拿著本土兄弟俗稱「鴨頭」的霰彈槍，和台北建國高架橋下的計程車司機叫囂互嗆一幕，他所站的天橋，早因橋下鐵路地下化和鐵軌一起拆除了；而預告一開頭，血氣方剛的少年顏正國向KTV砸汽油彈一幕，拍攝地點則是迄今變化仍不多的雲林虎尾鐵支路，也是全台唯一仍在行駛的糖廠小火車。

預告片中除了17歲的少年阿國外，還可看到當年50歲、一尾活龍又霸氣十足的已故金馬影帝陳松勇，及30年前理著山本頭的高捷，一走出來就讓人敬畏三分，讓高捷從此奠定銀幕黑道大哥形象。「少年吔，安啦！」4K修復版即將於7月8日全台上映。（編輯：陳仁華）1110511

經典台灣黑幫電影「少年吔，安啦！」中，阿國和小剛放汽油彈的場所，是迄今變化仍不多的雲林虎尾鐵支路，也是全台唯一仍在行駛的糖廠小火車。（牽猴子提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月11日
經典台灣黑幫電影「少年吔，安啦！」中，阿國和小剛放汽油彈的場所，是迄今變化仍不多的雲林虎尾鐵支路，也是全台唯一仍在行駛的糖廠小火車。（牽猴子提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族