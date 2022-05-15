青春影展揭曉得獎名單 侯季然黃勻弦勉勵堅持創作

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）高雄市電影館主辦的「青春影展」今天舉辦線上頒獎典禮，由「龔囝」、「水中的女孩」分別獲得影視及動畫類最佳短片，評審代表侯季然與黃勻弦勉勵未來生力軍們要堅持創作。

「青春影展」是國內規模最大的學生競賽影展，自2019年停辦後，睽違3年終於重新復辦。今年共有34所學校、49個科系、258件作品參賽，歷經兩個多月初選及決選評審的密集審片和會議後，選出影視類及動畫類各6部，總計12部得獎作品。

本屆決選評審包括影評人及電影監製塗翔文、劇情片及紀錄片導演侯季然、近期執導劇集「華燈初上」獲好評的導演連奕琦、以動畫短片「夜車」在國內外屢獲大獎的動畫導演謝文明，以及曾以動畫短片「當 一個人」獲得金馬獎的動畫導演黃勻弦。

擔任頒獎人的決選評審侯季然透過視訊表示，評審團一致覺得今年作品非常好看，得獎與否都是非常些微的差異，他勉勵所有同學們繼續創作，「我個人也很期待你們未來的作品，希望你們能堅持在影片創作的路上。」

黃勻弦則在典禮上勉勵所有動畫創作者堅持不懈，「創作的過程非常辛苦，我相信你們已經都體驗到，而這段道路還非常漫長，而影展只是其中一個過程，不要著急、慢慢走，對自己保持信心，穩定地走下去。」

本屆影視類最佳短片大獎，由林治文與劉澄雍兩人合導的「龔囝」獲得，全片以舞龍隊成員為主角進行描寫，取材自導演兼男主角劉澄雍的真實經歷；動畫類最佳短片則由黃詩柔的手繪動畫「水中的女孩」獲獎。

「水中的女孩」先前曾入圍安錫、薩格勒布等國際動畫影展，也在金馬獎和台北電影獎入圍最佳動畫，並在高雄電影節國際短片競賽獲得台灣組金火球大獎，全片耗時導演3年創作，以自身經歷為藍本，畫出一名女孩的愛與心碎。

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另外，影視類的評審團獎及評審團特別提及，分別由「那天，我媽偷了老師的車」和「套子套」獲得，影視類優選作品則為「爬出棺財板」、「牽亡」、「棄屍」；動畫類的評審團獎由「顛倒男孩」獲得，評審團特別提及則頒給「治癒之鼓」，3部動畫類優選作品為Whiff、「河豚」、「午夜之後」。

2022青春影展的實體及線上放映至今天已全部結束，影迷仍可上青春影展官方YouTube頻道觀看入圍劇組的線上映後座談影片。（編輯：張雅淨）1110515