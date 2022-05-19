小野麗莎抵台開唱讚像回家 準備「家後」贈粉絲

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（中央社記者王心妤台北19日電）歌手小野麗莎明天起將在高雄與台北開唱，她今天在記者會上除了搶先演唱為台灣歌迷準備的「家後」，也透露有到寺廟祈福。小野麗莎表示父親在台灣出生，這次特別有回家的感覺。

有日本Bossa Nova女王之稱的小野麗莎，20日將在高雄衛武營音樂廳，22日在台北國家音樂廳開唱。她今天在記者會上表示，因為之前到台灣開唱時準備了台語歌，看到歌迷也會在台下跟著哼唱，這次也特別準備2首台語歌，其中一首就是歌后江蕙的「家後」。

小野麗莎表示，當時在YouTube看到歌手演唱「家後」的影片，台下觀眾都流淚跟著唱，讓她決定唱這首歌。她除了訓練咬字和歌聲，也深入了解歌詞意義，希望配合演唱會主題，用愛療癒觀眾。

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小野麗莎為了來台開唱，需要隔離加上自主管理，但她表示沒有猶豫，因為父親在台灣出生，她到台灣也感覺很舒服，「每次來都像是回家」。就算是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，也相信一切都會好轉。

小野麗莎表示，隔離期間仍勤於彈吉他、唱歌，雖然是第一次隔離，但也很喜歡在旅館吃小籠包的感覺，加上台灣的服務人員很溫暖，十分感恩。解除隔離後，小野麗莎也特別前往行天宮，看到民眾正在祈禱，她也希望下次能帶家人到台灣旅遊。（編輯：屈享平）1110519