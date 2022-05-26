我的婆婆怎麼那麼可愛電影版 黃偉哲伴手禮探班

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電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」將推出電影版，劇組在台南取景拍攝，台南市長黃偉哲（前左4）26日特別帶了極有在地特色的伴手禮「眾神保佑組合包」前往探班。（台南市政府提供）中央社記張榮祥傳真 111年5月26日

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）公視趣味家庭生活劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」頗獲口碑，劇組團隊趁勝追擊，回到台南拍攝地拍攝電影版。台南市長黃偉哲今天帶著台南古蹟限定名產「眾神保佑組合包」探班。

去年由公共電視與導演鄧安寧聯手，推出40集的「我的婆婆怎麼那麼可愛」，由藝人鍾欣凌擔綱女主角飾演婆婆「彩香」，一舉拿下金鐘視后。

監製陳慧玲表示，近期因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，在拍攝工作上比以往更加吃力，全劇拍攝時，感謝台南市影視支援中心協助，預計6月台南部分殺青。全劇瞄準明年賀歲檔期上映。

前往拍攝地安平漁港橡欣樓探班的黃偉哲表示，近年來南市府影視補助所支持影片常常是金馬獎、金鐘獎常客，很高興劇組再次回到台南拍攝。黃偉哲帶來十分具台南特色的伴手禮「眾神保佑組合包」贈送給劇組，預祝電影熱賣，也希望未來能有更多台南美景入鏡。

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劇組人員指出，與電視劇相比，電影版的台南場景爆炸性增多，例如贊美酒店、關廟深緣及水、橡欣樓、首廟天壇、官田西拉雅遊客中心、安南安順鹽田、關廟轉運站、新營甘蔗田、七股魚塭、鹽水鄉道、善化茄拔派出所、台灣文學館、南廠水門宮、台南美術館、大潭埤旺來公園、全美戲院、善化夜景空拍、司法博物館等。

劇組表示，電影版片名「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」，不改幽默風格，延續電視劇劇情往下發展，闡述蘇家婆婆彩香，在擺脫傳統家庭觀念束縛後，果斷展開全新人生，許傑輝飾演的「火寮一哥」為了追求彩香使出渾身解數；但彩香卻將重心放在追星，讓子女們傻眼，自己的媽媽竟然拋家棄子去跟風追星，還追星追到把明星搞丟，而捲入這起明星失蹤案。（編輯：孫承武）1110526