楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文當主持人 遊台灣圓夢

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）金馬影后楊貴媚首度擔任節目總製作人，拍攝實境節目「老少女奇遇記」，揪閨蜜鍾欣凌與嚴藝文化身「三高」高年級實習生，上山下海環遊台灣，楊貴媚還被嗆「偶包重」。

「老少女奇遇記」由桂田文化藝術基金會出品，邀「阮三个」金鐘團隊操刀，讓3名老少女跨界共組「高年級、高分貝、高笑能」的另類「三高」主持人，列出夢想清單，安排全台走透透的任務體驗，讓老少女們克服內心恐懼，同時挖掘台灣秘境、隱藏美食與人文風情。

有豐富實境秀主持經驗的楊貴媚，透露節目出發點是想讓3人走出舒適圈，挑戰平時沒機會完成的事，「但說起來其實就是3個女人，有1個拋家、有2個拋下工作去度假。」

身為拋家代表的鍾欣凌笑言：「『老少女奇遇記』就是一個能讓你離家出走的節目，每趟旅程是真的有一種拋下一切，跟一群很好的姐妹出去玩個幾天度假感覺。」

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今天劇組釋出首支節目幕後花絮，楊貴媚稱讚鍾欣凌、嚴藝文都沒有包袱，用充滿活力又瘋狂的笑聲，輕鬆跟當地人打成一片，「她們整趟旅程聲音超大、反應超快、又能吃、又能笑、又能玩，我很愉快、很輕鬆。」

「老少女奇遇記」將於7月7日起，每週四晚上9時於公視首播；7月9日起，每週六晚上9時於八大第1台播出、CATCHPLAY+台灣與新加坡獨家上線。（編輯：張芷瑄）1110531