更多編輯台推薦新聞：
張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁
運動

張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看
生活

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文當主持人 遊台灣圓夢

2022/5/31 14:14（5/31 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
演員楊貴媚（右）、鍾欣凌（左）、嚴藝文（中）一同錄製實境節目「老少女奇遇記」，跨界共組「高年級、高分貝、高笑能」的另類「三高」主持人。（桂田文化藝術基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月31日
演員楊貴媚（右）、鍾欣凌（左）、嚴藝文（中）一同錄製實境節目「老少女奇遇記」，跨界共組「高年級、高分貝、高笑能」的另類「三高」主持人。（桂田文化藝術基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北31日電）金馬影后楊貴媚首度擔任節目總製作人，拍攝實境節目「老少女奇遇記」，揪閨蜜鍾欣凌與嚴藝文化身「三高」高年級實習生，上山下海環遊台灣，楊貴媚還被嗆「偶包重」。

「老少女奇遇記」由桂田文化藝術基金會出品，邀「阮三个」金鐘團隊操刀，讓3名老少女跨界共組「高年級、高分貝、高笑能」的另類「三高」主持人，列出夢想清單，安排全台走透透的任務體驗，讓老少女們克服內心恐懼，同時挖掘台灣秘境、隱藏美食與人文風情。

有豐富實境秀主持經驗的楊貴媚，透露節目出發點是想讓3人走出舒適圈，挑戰平時沒機會完成的事，「但說起來其實就是3個女人，有1個拋家、有2個拋下工作去度假。」

身為拋家代表的鍾欣凌笑言：「『老少女奇遇記』就是一個能讓你離家出走的節目，每趟旅程是真的有一種拋下一切，跟一群很好的姐妹出去玩個幾天度假感覺。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今天劇組釋出首支節目幕後花絮，楊貴媚稱讚鍾欣凌、嚴藝文都沒有包袱，用充滿活力又瘋狂的笑聲，輕鬆跟當地人打成一片，「她們整趟旅程聲音超大、反應超快、又能吃、又能笑、又能玩，我很愉快、很輕鬆。」

「老少女奇遇記」將於7月7日起，每週四晚上9時於公視首播；7月9日起，每週六晚上9時於八大第1台播出、CATCHPLAY+台灣與新加坡獨家上線。（編輯：張芷瑄）1110531

金馬影后楊貴媚（左）首度擔任節目總製作人，邀請閨蜜好友鍾欣凌（右）、嚴藝文（中）一同錄製實境節目「老少女奇遇記」，上山下海環遊台灣。（桂田文化藝術基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月31日
金馬影后楊貴媚（左）首度擔任節目總製作人，邀請閨蜜好友鍾欣凌（右）、嚴藝文（中）一同錄製實境節目「老少女奇遇記」，上山下海環遊台灣。（桂田文化藝術基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族