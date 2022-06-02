黃子佼升格人父作最好身教 捐20萬助獨居老人

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（中央社記者王心妤台北2日電）藝人黃子佼近日升格人父，端午節將至，身為台灣優質生命協會理監事的他選擇捐出新台幣20萬元做公益，為獨居老人送上「獨老平安防疫箱」，希望能分送出更多的幸福。

黃子佼跟演員太太孟耿如愛情長跑多年，2020年登記結婚，孟耿如去年11月宣布懷孕，5月19日喜迎女兒「黃玉米」的誕生。

黃子佼往年都會選在端午節送禮，但今年有感COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，也希望分送幸福，選擇捐出新台幣20萬元給台灣優質生命協會，期待拋磚引玉號召更多愛心。

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台灣優質生命協會秘書長紀寶如表示，這樣的行為是雪中送炭，也會告訴獨居長輩，這份愛心來自於黃子佼，「老人家聽了更高興，簡直好像拿到他送的過年紅包，大喊謝謝黃子佼。」

理事長方芳芳則認為，言教不如身教，這是升格父親的黃子佼最好的示範。她也傳訊息給黃子佼表示，這份愛心溫暖了弱勢老人，「人間有情，處處都是愛，都是溫暖，待凜冬離去，雪融草青，相信一定會有新的相逢將溫暖延續。」她也希望能夠號召更多民眾參與獨老平安防疫箱活動，協助弱勢長者獲得防疫物資，減少外出頻率，「一起防疫不妨礙。」（編輯：陳政偉）1110602