理想混蛋樂團暫放醫護職追夢 不捨同事工作增加

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樂團「理想混蛋」由可沛（左起）、阿哲、雞丁、建廷組成，7日舉辦新專輯「關掉/打開」記者會，成員其中3人有醫護背景，他們為追夢辭職及留職停薪，他們表示，雖然積極追夢，但本科專業也很喜歡，因此沒想過放棄，會「滾動式調整」工作量。（何樂音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年6月7日

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（中央社記者王心妤台北7日電）樂團「理想混蛋」今天舉辦新專輯「關掉/打開」記者會。因成員包含醫師、藥劑師，他們為追夢辭職及留職停薪一年，但談到近日疫情，也不捨醫護同事們工作量增加，相當辛苦。

理想混蛋因一首「不是因為天氣晴朗才愛你」走紅，主唱雞丁是醫生、吉他手阿哲、建廷是藥劑師。為了追逐音樂夢，雞丁考到醫師國考後目前留職停薪一年，阿哲留職停薪到9月，建廷則是直接辭職。成員都表示，雖然積極追夢，但本科專業也很喜歡，因此沒想過放棄，會「滾動式調整」工作量。

談到近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台灣醫護工作人員工作量增加，阿哲坦言對醫護同事感到抱歉，也很想回去幫忙，「各部門都很缺人，加上有確診就要隔離，病人又越來越多，萬芳醫院人潮還排到隔壁山坡。」

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被問到家人是否支持追夢，雞丁表示，一直持續說服家人，現在家人也都很支持，演出也會到場打氣。阿哲也說，因為沒放棄本科專業，先取得家人的信任，才讓他們願意放手讓自己追夢。

鼓手可沛認為，家人的不支持常來自不了解，開始追夢後，就會主動在家人群組回報生活、收入，久了之後家人也會安心選擇支持。4名成員目前已經成立公司，雖然去年不少演出受到疫情衝擊，但今年逐漸上軌道。（編輯：張芷瑄）1110607