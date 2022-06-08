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具俊曄牽線劉在錫邀約吃飯 小S樂喊進軍韓國

2022/6/8 21:54（6/8 22:16 更新）
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（中央社記者葉冠吟台北8日電）大S徐熙媛和韓國團體「酷龍」成員具俊曄再婚，妹妹小S徐熙娣力挺姊姊追愛，也與具俊曄互動良好，她今天更曬出姊夫傳來韓國主持人劉在錫的問候影片，讓她興奮喊準備進軍韓國。

小S徐熙娣今天在臉書分享，姊夫具俊曄參加有「國民MC」美譽的劉在錫和搭檔曹世鎬的節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」，錄影結束後，請兩人錄影片給小S。

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影片中，劉在錫和曹世鎬向大S、小S姊妹問好，並表示很可惜只能用影片打招呼，希望有機會能見面，雖然他們只會短短的英文，沒辦法完整表達意涵，但祝福具俊曄和大S能幸福。劉在錫還跟小S說，若小S來韓國會好好招待約吃飯，「熙娣，我們下次一定要見面喔」。

這段影片讓小S開心表示：「我是不是要準備進軍韓國啦！我需要韓文老師」，引起許多網友超級羨慕，直呼有這個姊夫太優秀。（編輯：張芷瑄）1110608

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