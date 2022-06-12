謝佳見新劇飾羽球教練 憂對上奧運金牌組合苦練

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台灣、馬來西亞合作戲劇「決勝的揮拍」12日開鏡，以羽球作為重要元素。演員吳東諺（左起）、王瞳、謝佳見、程予希、沈建宏也為此進行羽球特訓。（民視提供）中央社記者王心妤傳真 111年6月12日

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（中央社記者王心妤台北12日電）民視與馬來西亞Astro歡喜台合作戲劇「決勝的揮拍」今天開鏡，以羽球作為重要元素。演員謝佳見將在戲中跟東京奧運羽球男雙金牌組合王齊麟與李洋有對打戲，特別勤加練習。

「決勝的揮拍」是民視開台25週年與馬來西亞Astro歡喜台15週年台慶合作打造的戲劇，選擇羽球作為重要元素，展開一段複雜故事。

主要演員謝佳見、程予希、王瞳、吳東諺、沈建宏今天出席開鏡儀式，透露會為了角色進行羽球特訓。謝佳見表示，為了要跟世界金牌選手「麟洋配」王齊麟、李洋以及「羽球王子」王子維在場上切磋，確定角色後就開始準備，並從握拍開始特訓。

謝佳見提到，為了表現羽球教練的體態，每天都會跑步及跳繩，2個星期就瘦了5公斤。他也開心這次和馬來西亞的電視台合作，讓在馬來西亞的家人也能看到。

程予希為了羽球隊長的角色，特別助曬讓膚色變深。王瞳則透露平時就喜歡打羽球，車上也隨時備有羽球拍，只要有空就往球場跑。

沈建宏與吳東諺在戲中飾演雙打組合，私下也多花時間相處培養默契。吳東諺表示，演出運動員角色是夢想成真，為了控制體態，一天只吃一餐，也感謝教練指導，讓他能進一步了解羽球專業領域。（編輯：張雅淨）1110612