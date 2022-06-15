徐若瑄9/3台北小巨蛋開唱 吳汶芳尋初心啟動巡演

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歌手徐若瑄原訂5月在台北小巨蛋開唱，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，確定延期至9月3日舉行。（索尼音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年6月15日

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（中央社記者王心妤台北15日電）歌手徐若瑄原訂5月在台北小巨蛋舉辦VIVILAND演唱會，今天宣布將延至9月3日舉行；歌手吳汶芳則宣布將以找回初心方式在台北、高雄、小琉球、台中東勢林場等地開唱。

徐若瑄原訂5月在台北小巨蛋開唱，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，確定延期至9月3日舉行。徐若瑄表示，為了演唱會特別買了一支專屬麥克風，不只是給自己的禮物，也是送給粉絲，象徵自己的決心，「無論戲劇上如何忙碌，也會一直用不同的音樂形式陪伴大家，繼續做我喜歡的音樂。」

吳汶芳今天也宣布將展開「人格教戰手冊小巡演」，將回歸初心，以一把吉他與歌聲帶歌迷進入自己的世界。

演唱會首站將回到吳汶芳的故鄉高雄市，預計在高雄百樂門酒館開唱。第2站小琉球將與當地推動環保的「海湧工作室」合作，除了正式演出，也會搭著小貨車突襲表演，希望能讓歌迷在藍天綠地大海的歌聲中，體會地球之美，並願意為環保盡一份心力。

第3站台北場樂悠悠之口，吳汶芳會把所有歌曲改編成爵士樂版本；最終站會抵達台中東勢林場，她將與歌迷一起露營過夜，隔天還會邀歌迷一起做瑜伽，享受芬多精。

吳汶芳表示，「企劃的時候很興奮，執行的時候很崩潰，只希望來參與的歌迷都能感受到團隊的用心。」首站演唱會將於16日中午開始售票。（編輯：張雅淨）1110615