吳金黛非洲錄音險遇象群踩踏 重組萬籟找回感動

音樂製作人吳金黛帶著從美國楊百翰大學學到的錄音技術返台，進入專門製作民族音樂的風潮唱片，創作出台灣人耳熟能詳的「森林狂想曲」，今年則以新作「萬籟的絮語」入圍第33屆金曲獎演奏類最佳專輯製作人獎。（風潮提供）中央社記者王心妤傳真 111年6月30日

金曲33（中央社記者王心妤台北30日電）音樂製作人吳金黛錄下天籟、地籟、人籟成為「萬籟的絮語」，回溯1994年錄音的起點，一路走來不只有幸運事，她也曾驚擾非洲象群差點被踩踏，但能留下聲響並傳達意義才最感動。

吳金黛1994年從美國楊百翰大學帶著學到的錄音技術返台，進入專門製作民族音樂的風潮唱片，之後也創作出台灣人耳熟能詳的「森林狂想曲」，今年則是以新作「萬籟的絮語」入圍第33屆金曲獎演奏類最佳專輯製作人獎。

吳金黛接受中央社記者專訪表示，這次的創作希望能回到1994年第一次到阿里山鄒族耆老的古謠歌聲，因此專輯第一首「萬籟絮語」特別邀請茶山國小的學生翻唱及對唱，打破28年的時間隔閡。

吳金黛表示，28年前的自己總覺得歌手是光鮮亮麗的，「但耆老們很樸素，臉也很滄桑，我還想過他們真的會唱歌嗎？我真的要錄音嗎？但他們一開口，就感受歌聲的力量，他們的表情、眼神不同，就像泥娃娃被開光、有了生命，年輕歲月回到他們身上，那種眼神是很令人動容的。」

當年的吳金黛不懂，現在才知道當時被開光的不是長老們，而是她自己。吳金黛說，「這影響了我20多年的音樂歷程，那次的任務讓我就此對原住民音樂癡迷了」。

不只耆老的樂音，吳金黛也在專輯收錄非洲馬賽族慶典歌聲。她表示，馬賽族的聲音是請過去旅遊認識的當地馬賽族朋友錄製的，一開始只想請對方錄些族人和非洲動物的聲響，沒想到傳訊息當天正好是15年一次的難得慶典，讓吳金黛直呼自己是被祝福的。

不過錄大自然聲響並非只有幸運事，她回憶到非洲時曾獨自走出飯店，卻因為自己的腳步聲驚擾象群，嚇得象群奔走，她也被嚇到兩次摔倒在地，緊張地跑回飯店才發現臀部、大腿、手上全是受傷流的血。她笑著說：「那次是我有史以來最驚險的一次，謝謝象群沒有踩死我，我才可以繼續在這裡」。

吳金黛說：「每次錄音都是緣分，我希望去訴說背後的故事」，像是小鳥的叫聲，她選擇拆解出音符再延伸創作成樂句、樂段，保留原本的主調再結合新的表現方式，「我希望被我服務的聲音可以被更多人接受，不只接受我，而是聲音背後的精神、意義、價值」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雖然創作過程藏有深意，但吳金黛認為聆聽這件事不需要太有壓力，「音樂、大自然可以給的啟發，希望透過音樂傳送。大家可以用比較輕鬆的方式接受，即便不知道音樂背後的故事，只是單純聽音樂，那也是很好的。」

第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋舉行，承辦單位台視將於當天下午5時live轉播星光大道、晚間7時頒獎典禮，並在台視與金曲獎YouTube頻道播出。（編輯：陳仁華）1110630