澳洲台灣影展7月底登場 多部佳作雪梨等地放映

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（中央社記者丘德真雪梨4日專電）第5屆澳洲台灣影展將於7月28日至8月13日舉行，包括青梅竹馬、一一、月老、腿、該死的阿修羅、青春弒戀、我記得等佳作將在雪梨、墨爾本、布里斯本和坎培拉等4個城市放映。

今年「澳洲台灣影展」開幕片是樓一安與陳芯宜聯手創作的「該死的阿修羅」，影片去年獲金馬獎最佳女配角、今年台北電影節入圍8項大獎。

參展作品包括由創作者張耀升執導的「腿」、小說家九把刀編導的「月老」、講述作家朱天文和朱天心姐妹創作和生活的紀錄片「我記得」、新銳導演王君弘的首部長片「幻日手記」、黃胤毓耗費數年調查與整理檔案後完成的紀錄片「綠色牢籠」、攝影指導錢翔編導的劇情長片「修行」、何蔚庭執導的懸疑愛情片「青春弒戀」、林正盛的紀錄片「地球迷航」、獨立製片家黃明川的「波濤最深處」。

今年澳洲台灣影展與台灣國際酷兒影展合作推出「酷兒單元」，作品包括已故同志作家暨導演陳俊志的遺作「台北爸爸紐約媽媽（未完成）」、錄像藝術家蘇匯宇向邱剛健致敬的新作「唐朝．綺麗男」、歌頌在部落中被噤聲的跨性別歷史「歌舞的我們」、青春浪漫作品「她他」。

影展的經典回顧單元將放映楊德昌的「青梅竹馬」和「一一」。

「蔡明亮導演短片單元」將放映「良夜不能留」──此片以華語老歌「良夜不能留」帶出他追憶香港的逝水年華；還有講述藝人常楓和李佩菁日常生活的紀錄片「月亮樹」，以及蔡明亮早期以DV數位攝影機拍攝乩童儀式的「與神對話」。

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「短片特別單元」包括入圍金穗與高雄電影節的「講話沒有在聽」、入圍北影最佳短片、最佳新演員與傑出技術的「鍵盤俠」、澳洲導演Derek的作品「原諒」。

澳洲台灣影展今年由澳洲台灣商會、墨爾本台灣商會、澳洲昆士蘭台灣商會聯合主辦。今年協辦的文化內容策進院7月30日將在雪梨Event Cinemas George St舉辦國際合資講座，請來台、澳兩地影視專家對談，推廣國際製片機會。（編輯：郭中翰）1110704