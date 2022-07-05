律師導演拍師生戀 江宜蓉對戲張孝全壓抑興奮情

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（中央社記者王心妤台北5日電）台北電影節今晚放映「童話．世界」，北影影帝張孝全跟江宜蓉片中有曖昧情愫，江宜蓉笑說要跟「男神」一起演戲都要刻意壓抑喜歡的心，「畢竟哪時候能跟男神一起搭火車呢？」

法律類型片「童話．世界」獲選今年北影閉幕片，是律師唐福睿首部編導的劇情長片，藉由補習班的師生戀，探討法律體系中殘存的父權主義，將角逐台北電影獎最佳劇情片等6獎。

唐福睿認為，當導演要勇敢，尤其是遇到爭議題材，雖然議題嚴肅但故事還是最重要的，希望大家能感同身受，「今晚是僅次於我結婚的重要場合，第一次公開在世人面前，像是脫光光被檢視。」

張孝全曾摘下台北電影獎影帝，今年飾演律師再問鼎最佳男主角。他表示，因為離律師這行業很遙遠，感謝導演願意分享真實工作經驗，也因為律師用字精準，每講錯一個字就要重拍，是很大的挑戰。尹馨片中同樣飾演律師，笑稱看完劇本覺得台詞是「有字天書」，特別找了律師朋友討論。

江宜蓉片中與補習班老師有情感糾葛，讓觀眾看見不同以往的表演面向，「第一次演電影女主角就入圍，非常榮幸也很緊張，受寵若驚的感覺，今天也是我第一次看，有走向未知的感覺。」她笑說知道要跟張孝全對戲後，礙於保密都不能炫耀，拍攝也要壓抑喜歡的心情。

本屆台北電影獎將於9日公布得獎名單，「童話．世界」將於10月在台灣上映。（編輯：張雅淨）1110705