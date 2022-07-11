「王牌棒球隊」開播收視破1 黃忠義準備率隊跳水

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）棒球實境節目「超級王牌棒球隊」展現運動員不服輸熱血精神、淚灑鏡頭前，首播收視就破1，總教練黃忠義允諾將率隊跳水；獻唱片尾曲的徐若瑄也分享與棒球緣分。

節目首集呈現運動員們在球場上跑壘、打擊、守備訓練過程，捕手還得被上百顆球狂砸。製作單位今天透過新聞稿分享，足球選手薛銘文在跑壘時還不小心拉傷，成首名傷兵，跆拳道品勢選手姜巧文、前羽球女雙世界第一的程文欣則在訓練途中落淚。

姜巧文在參加棒球訓練初期不被教練團看好，直指她不適合當投手、外野手、捕手，甚至在打擊訓練時面對70顆球，擊球率不到1%，屢屢揮棒落空。統籌教練方昶詠暖心安慰她：「沒有人一開始都會的」，卻逼出姜巧文淚水。

姜巧文坦言，為什麼別人做得到，自己卻做不到，「我也不想被安慰，因為對我來說，那是會讓我更想哭的事情。」方昶詠也印象深刻，直言「姜巧文第一天打不到球就哭了，那後面該如何訓練。」

程文欣則和羽球選手呂佳彬搭檔，得克服體重問題在山訓爬上懸木。程文欣坦言，自己比一般女生重10公斤，男生要拉她負擔比較大，「個性上不喜歡放棄2字，畢竟這是團隊的任務；完成輸與沒完成輸，差很多。」兩人奮戰到最後一刻都激動落淚，黃忠義也給予擁抱。

日前「東哥」黃忠義發下豪語，若首集收視率破1，就全員跳水。沒想到節目9日開播前10分鐘瞬間收視率就破1，超過68萬人關注，也讓東哥開心表示會召集教練團率隊員進行準備，指派第一棒就要全國總統盃跳水金牌林昀蒂上陣，展現跳水美技。

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另外，節目片尾曲「石中花」由歌手徐若瑄獻唱，她所屬的索尼音樂分享，其實徐若瑄和棒球淵源也很深，徐媽媽的協會「社團法人台灣原住民國際藝文產經交流協會」已連續13年舉辦「原鄉盃棒球錦標賽」，徐若瑄更不間斷提供球具與獎學金，為對棒球有興趣和天分選手提供比賽舞台。

徐若瑄更贊助徐媽媽母校汶水國小少棒隊和學校營養早餐長達15年，其中一名少棒隊小朋友林靖凱，更已長大順利進入中華職棒統一獅隊，讓她相當感動驕傲。（編輯：張雅淨）1110711