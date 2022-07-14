雷恩葛斯林「灰影人」狂奔累壞 美國隊長扮壞人

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（中央社台北14日電）好萊塢巨星雷恩葛斯林、克里斯伊凡主演的動作片「灰影人」，今天凌晨舉辦全球線上記者會。雷恩葛斯林化身神祕探員不停狂奔被累壞，自嘲運動不足；克里斯伊凡則演起大反派狠拔資深演員指甲。

「灰影人」由「美國隊長2：酷寒戰士」、「復仇者聯盟：無限之戰」、「復仇者聯盟：終局之戰」導演羅素兄弟（Russo Brothers）執導，描述雷恩葛斯林（Ryan Gosling）飾演的中情局死亡傭兵「6號」某天突然成為攻擊對象，遭幕後黑手派出克里斯伊凡（Chris Evans）飾的中情局前探員全面追殺。

雷恩葛斯林指出，這是自己從影以來體能要求最高的作品，事前雖有不少格鬥技訓練，但他沒料到片中還得不停狂奔，忍不住苦笑自己開拍前「該多練點有氧運動」，但他很感謝劇組找來非常厲害的顧問，提供很多技術性建議，「這類的細節原本不在劇本裡，我認為正是這些只能從經驗中學到的事情讓這部片那麼特別」。

而和羅素兄弟多次合作的伊凡則一改「美國隊長」形象，掛上一字鬍扮演瘋狂反派，還狠拔資深前輩比利鮑伯松頓（Billy Bob Thornton）的指甲。克里斯伊凡笑言，這回能使壞格外過癮，有更多發揮的自由度，還有許多搞笑台詞，他也強調因為是和熟悉的羅素兄弟合作，才有這種信任感。

至於「拔指甲」酷刑橋段怎麼完成，羅素兄弟還一搭一唱搞笑，「他（比利）是方法演技派的」、「最多只能拍十次」，連比利本人都開玩笑說：「他（克里斯）只拔掉我一根真正的指甲，在那之後，我對喬與安東尼說『我不幹了』」讓全場大笑。

而曾在「007：生死交戰」擔任龐德女郎的安娜德哈瑪斯（Ana de Armas），這回成為伊凡的中情局探員同事，同樣接受射擊、負重、背著武器跑等各式訓練，自嘲一開始自己像隻小雞，不知道該如何做，但後來越來越享受，「可以看到自己的進步」。

過去動作片容易把女性描繪成性感、用粉拳打架的角色，安娜德哈瑪斯坦言，自己確實也曾在龐德電影中蹬著高跟鞋扁人，呈現應有出美麗模樣，「但這部電影真的讓人非常耳目一新，它的著眼點不是在那方面，我也不是雷恩愛慕的對象」，很開心女性彪悍、有力量的面貌能在「灰影人」中被看見。

「灰影人」將於22日下午3時在Netflix全球獨家上線。（編輯：陳政偉）1110714

雷恩葛斯林（Ryan Gosling）在電影「灰影人」扮演一名神祕探員，他受訪表示，這是從影以來體能要求最高的作品。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月14日

美國動作電影「灰影人」22日將上線，全片由漫威電影「美國隊長2：酷寒戰士」、「復仇者聯盟：無限之戰」、「復仇者聯盟：終局之戰」的導演喬羅素（Joe Russo）（右）、安東尼羅素（Anthony Russo）（左）兄弟檔攜手執導。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月14日