太辣！ 吳君如「闔家辣」到對白打結

（中央社記者葉冠吟台北20日電）充滿笑聲與辣味的喜劇電影「闔家辣」，主演吳君如、鄭中基日前跨海接受台灣媒體聯訪，吳君如笑言剛開拍時都來真的，用正牌辣椒醬上場，但最後辣到連對白都說不好，只好放棄。

「闔家辣」靈感啟發自導演鄭晉軒的親身經歷，因COVID-19疫情期間感覺前途渺茫，決定把媽媽自製家傳辣椒醬當成創業機會，一家人竟然就靠著在「廁所」做辣椒醬谷底翻身。全片搞笑之餘，也講述家人間的緊密情感，找來鄭中基、梁詠琪、男團Mirror成員呂爵安演一家三口，吳君如則是演姑媽。

吳君如受訪表示，由於角色本尊、導演的父母才40多歲，媽媽還長得很漂亮，不想找喜劇演員來演，就冒出梁詠琪的選項。但她也擔心梁詠琪不願意演有20多歲小孩的媽，還找她出來喝下午茶，沒想到梁詠琪當天就答應。多年好友鄭中基則是吳君如直接送劇本到他家，寫上「鄭先生笑納」，打趣說：「認識這麼多年，我曾經害過你嗎？」也讓鄭中基24小時內點頭接演。

吳君如和鄭中基都說自己是愛吃辣之人，開拍前導演有拿正版媽媽牌辣椒醬給他們品嚐，「就只是很簡單的蒜頭辣椒，但辣的程度很高，吃完一直狂跑廁所。」吳君如透露起初拍攝時都用真的醬，吃完臉馬上變紅都不需要特效，但後期演員真的被辣到連對白都講不好，只好用其他道具代替。

鄭中基在劇中也有場剛剁完辣椒就跑去上廁所，結果摸到重要部位痛不欲生的逗趣橋段，他表示拍攝這場戲不是來真的，吳君如還在旁鼓吹應該要體驗一下，讓鄭中基果斷拒絕：「我放棄方法演技」，笑翻全場。

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倒是這回鄭中基和梁詠琪再搭檔演夫妻，劇組還逼她突破自我開口飆髒話，「她一直都很害羞，剛開始罵時很尷尬，像逼斯文的人應罵髒話」，鄭中基為此祭出激將法，故意罵她：「妳演得很爛，最起碼也不要讓觀眾覺得尷尬吧？」果真讓梁詠琪氣到罵出來。

吳君如和鄭中基最後也向台灣觀眾打招呼，兩人都很想念台灣與美味的麻辣火鍋，希望能趕緊見到大家。吳君如祝福大家能從電影中感受到一家人，如何親密、努力的共同面對問題。鄭中基則表示，最近一次來台已是2017年的演唱會，雖然人無法親自來，但他已重錄自己經典的廣東歌，規劃推出新歌加重錄精選專輯，用歌聲先陪伴粉絲。「闔家辣」將於22日在台上映。（編輯：屈享平）1110720