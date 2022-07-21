克里斯伊凡「灰影人」一字鬍造型夯 照鏡認不出自己

（中央社記者葉冠吟台北21日電）「美國隊長」好萊塢男星克里斯伊凡在動作片「灰影人」裡的一字鬍太吸睛，還讓Netflix推出的官方周邊賣到缺貨，受訪時表示這個造型是他想出來的，很享受照鏡子認不出自己的樂趣。

電影「灰影人」（The Gray Man）演員克里斯伊凡（Chris Evans）、安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）與導演羅素兄弟（Russo Brothers）日前接受台灣媒體線上聯訪。

克里斯伊凡不只因扮演瘋癲反派「洛伊德」吸睛，角色的一字鬍造型更引起熱議，Netflix還為他推出周邊商品。導演之一的喬羅素（Joe Russo）就開玩笑說，自己也有收到一份，偶爾還會戴著去吃晚餐，而一字鬍靈感就是克里斯伊凡自己提的。

克里斯伊凡補充，他認為自己有張蠻容易因鬍鬚或怪異髮型就劇烈改變的面容，「演戲的部分樂趣就是，當你戴上一副詭異的眼鏡時，忽然之間你就認不出自己了」，一字鬍、髮型和緊身衣等各種元素，就是想塑造一個和本人不同的人物。

克里斯伊凡更透露自己還為「洛伊德」設定背景故事，他是來自美滿家庭、沒任何過往創傷，「變成現在這樣純粹是個人選擇，認為自己是淨化的力量，這讓他更加邪惡，不可原諒」，讓一旁的安娜德哈瑪斯直呼「有夠黑暗、很毛」。

「灰影人」總製作經費超過2億美元（約新台幣59.9億），堪稱Netflix有史以來最貴自製電影。羅素兄弟苦笑一分一毫都花在刀口上，全片有9場大動作戲，包含空中炸毀飛機、布拉格廣場槍戰，拍攝成本加後製特效都很昂貴，甚至開場的的曼谷夜店、尾聲的城堡內景與花園迷宮，都是劇組一磚一瓦搭出來的景。至於未來是否有機會看到如同「漫威宇宙」般的「灰影人宇宙」，畢竟資深演員比利鮑伯松頓（Billy Bob Thornton）曾在「冰血暴」飾演瘋狂殺手，潔西卡亨維克（Jessica Henwick）在「駭客任務：復活」也超能打，兩人卻沒機會在「灰影人」大展身手。

安東尼羅素（Anthony Russo）坦言確實是以「敘事宇宙」的方式來構想整個故事，「會找那麼多精湛的演員來詮釋那麼多精彩的角色，不是沒有原因的」，不論是想延伸成「灰影人」前傳或後續故事都行，「但現在最重要的是觀眾對這部片的反應，必須按部就班」。

「灰影人」將於22日下午3時在Netflix全球獨家上架。（編輯：陳仁華）1110721