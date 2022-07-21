憂鬱青年對談絕症患者 紀錄片以社會實驗探問生死

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紀錄片「生死之間」EP2（Between Life and Death EP2）是由荷蘭公視製播的實境節目，將罹患絕症與心理疾病的年輕人配成3組，導演瑪蒂娜（Martine Tromp）持續記錄3對年輕人初次見面後的感想，和他們如何面對死亡迫近的身心挑戰。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月21日

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）「公視主題之夜SHOW」本週播出紀錄片「生死之間」第2集，將罹患絕症與有著心理疾病的年輕人配對成3組，觀察雙方從相處過程是否能改變彼此對生死的觀點，宛如一場大膽的社會實驗。

來自荷蘭公視製播實境節目的紀錄片「生死之間」EP2（Between Life and Death EP2），構想源於關懷青年自殺問題，導演瑪蒂娜（Martine Tromp）持續記錄3對年輕人初次見面後的感想，和他們如何面對死亡迫近的身心挑戰，也表達出自己看待有自殺念頭夥伴的心情。

這項帶有治療性質的計劃，就像場挑戰死亡禁忌的社會實驗，然而，在記錄期間的種種情況並非都是往「好」的方向發展。本集映後論壇從絕症病友的生命經驗出發，主題為「哈囉，我是絕症患者」，邀請到中研院副研究員彭仁郁擔任主持人，與3名罹癌病友葉北辰、謝采倪、白御柔分享各自生命經歷。

片中3名主角罹患癌症，有人對生命仍保持樂觀，有人漸漸感到絕望、無力與恐懼。患有淋巴癌的謝采倪坦言，當初知道自己罹病時有很多負面想法，面對病情心理上更有各種壓力。

謝采倪說：「當時別人安慰的話會讓我覺得更自責，好像就是樂觀不起來，我發現原來我悲觀的聲音是不被允許的」，後來透過文字和饒舌創作找到抒發出口，也希望藉此讓有需要的病友，看到並有被理解的感受。

同樣罹患淋巴癌的葉北辰則認為，生病後有讓自己和家人關係變得更好，雖不幸生病，但幸運的是有機會重新去思考，生命中重要事物的優先順序，「病人和家屬彼此提出自己的需求，能互相溝通協調是很重要的事」。

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骨癌康復後，又發現罹患血癌的白御柔則坦言，媽媽的自責讓她相當難受，目前正在醫院接受治療並等待骨髓的她表示：「現階段能接收到正面能量是最溫暖的事。」

「公視主題之夜SHOW」2021年曾全台首播「生死之間」第1集，以「別再說憂鬱是自己選擇的」為題，探討有關精神疾病污名化的議題後，即在網路上引起觀眾們的高度關注與迴響，公視今年也取得後續2、3集播映權，將於公視主頻連3週播出完整3集。（編輯：陳政偉）1110721