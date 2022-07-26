李浩瑋受父親影響愛聽搖滾樂 笑稱年少輕狂被拯救

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歌手李浩瑋從小跟著爸爸聽搖滾樂，不只為現在的音樂打下基礎，也是學習打鼓的契機，因此對搖滾樂有種特殊情懷。（On Studio提供）中央社記者王心妤傳真 111年7月26日

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（中央社記者王心妤台北26日電）歌手李浩瑋去年憑Diamond In The Rough角逐金曲新人獎，預計8月開唱。李浩瑋從小跟著爸爸聽搖滾樂，齊柏林飛船、槍與玫瑰和邦喬飛都耳熟能詳，更笑稱是被搖滾樂拯救。

李浩瑋除了歌手身分，也身兼FORMOZA和MONO（現名火箭貓）2個樂團的主唱，民謠藍調、R&B、搖滾金屬等音樂風格都信手拈來。他表示，從小跟著爸爸聽搖滾樂，不只為現在的音樂打下基礎，也是學習打鼓的契機，因此對搖滾樂有種特殊情懷。

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李浩瑋表示，高中加入熱音社後，就把音樂作為未來志向，開始學彈鋼琴與吉他，甚至學習創作，「搖滾樂救贖當時叛逆年少輕狂的我，也讓我決定未來要當一位專業的音樂人。」

對於8月將舉辦「魔幻島」個人演唱會，李浩瑋表示，很多歌都還在編曲，因為創作中會有很多想像，但日期越逼近，對於演唱會的表現也更加清楚，「大家可以在演唱會上一窺我未來新專輯的樣貌，對我來說是很大的冒險，也是跟歌迷一起經歷一段奇幻的音樂旅程。」（編輯：張雅淨）1110726