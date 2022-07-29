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班艾佛列克加盟水行俠續集 回歸演出蝙蝠俠

2022/7/29 19:22
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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）好萊塢電影「水行俠」（Aquaman）男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）證實，班艾佛列克（Ben Affleck）將在續集「水行俠 失落王國」（Aquaman 2）回歸演出蝙蝠俠。

「倫敦標準晚報」（London Evening Standard）報導，傑森摩莫亞在社群媒體Instagram分享兩人依偎在一起的合照，還說他們將在這部從DC漫畫（DC Comics）改編的電影中「重逢」。水行俠續集將於2023年上映。

傑森摩莫亞表示，他們在民眾參加華納兄弟影業公司（Warner Bros）的片廠參觀行程時遭「抓包」，兩人被目睹一同出現。

他在Instagram寫道：「布魯斯和亞瑟重逢了。」布魯斯韋恩（Bruce Wayne）和亞瑟庫瑞（Arthur Curry）分別是蝙蝠俠和水行俠的本名。

班艾佛列克曾於2019年宣布不再飾演蝙蝠俠這個角色，且一直對他飾演蝙蝠俠帶來的爭議抱持開放態度。

因此，兩年前有消息傳出班艾佛列克將在「閃電俠」（The Flash）中回歸演出蝙蝠俠，讓影迷們感到驚訝。「閃電俠」預定2023年6月23日上映。

觀眾原本以為「閃電俠」是最後一次看到班艾佛列克扮演蝙蝠俠，但現在他將提前回歸，2023年3月17日就能看到小班在「水行俠 失落王國」擔綱這位超級英雄。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110729

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