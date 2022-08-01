節目隔1年再補拍 鍾欣凌嚴藝文看自己身型被嚇壞

（中央社記者葉冠吟台北1日電）實境節目「老少女奇遇記」台南站旅程拍攝尾聲逢防疫第3級警戒，延遲1年才完成補拍。不過讓鍾欣凌、嚴藝文感慨的不是時間，而是體重，前後身型差了一圈，看到畫面就想尖叫。

製作單位今天發布新聞稿分享，去年在台南站節目拍攝裡，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文在台南向國寶電影板畫師顏振發拜師，重現「無言的山丘」海報，也規劃在全美戲院舉辦睽違30年的重映會。不料遇上全台防疫警戒第3級，時隔1年才成功回到台南舉辦。

導演王童、演員陸弈靜、陳仙梅更驚喜現身擔任重映會神秘嘉賓，讓被蒙在鼓裡的主持人楊貴媚喜出望外，看完電影後楊貴媚更感動落淚。

楊貴媚分享，時隔30年看到「無言的山丘」有很多感觸湧上心頭，「當你有一些生命的累積在身體裡面，在回過頭去看這部電影的時候，才會了解當時那個年代人們為了生存、為了活下來、為了家園努力的那種心情。很高興我能參與那個年代一部這麼重要的作品，也很高興這麼重要的作品有被保留下來。」

楊貴媚也透露劇照看板紅布揭下時，有瞄到王童眼角的一絲淚光，看得出來導演是十分興奮感動。王童也分享：「如果電影是一個藝術的話，它就沒有時間跟空間的問題。每一個時代，歲月在過，整個大的環境進來，變成新的美學，不能強用我們時代的美來灌注你，但過去的美還是美的，因為美感的東西很難講，但是永恆的東西有個真理，它就是耐看！」

不過有趣的是，3名主持人時隔1年重回台南完成拍攝，讓她們最感觸的不是時間，而是疫情過後的「體重」變化。鍾欣凌坦言3級警戒在家過得太放肆，每天都在吃，當開工要回來拍攝時，才驚覺來不及減肥了。鍾欣凌笑言：「一晃眼就一年過去了，看到節目的畫面出來，看看我跟嚴藝文兩個，回來身材多麼不檢點啊，一看到自己的畫面都馬上尖叫不敢看。」

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嚴藝文也補充：「我們當時真的就停在一頓火鍋晚餐，那頓吃完後隔天一早就因為3級警戒停止拍攝回到台北。當節目剪接出現1年後的畫面時，如果不解釋觀眾應該會以為是那頓火鍋讓我們食物中毒，整個人都腫了一圈，真的嚇死人。」

製作單位表示，「老少女奇遇記」下週將前往台東站，拜訪發願要蓋南迴醫院的「超人醫生」徐超斌；演出「我的婆婆怎麼那麼可愛」的小媳婦黃姵嘉也將現身擔任小幫手，和「前婆婆」來趟婆媳之旅。（編輯：陳政偉）1110801