麟洋配、王子維客串羽球偶像劇 李洋自嘲NG王

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）東京奧運羽球男雙金牌「聖筊組合」李洋、王齊麟和「羽球王子」王子維，日前客串演出運動偶像劇「決勝的揮拍」中的羽球男子雙打PK賽，獻出戲劇初體驗，李洋更自嘲自己是NG王。

第一次戲劇演出的李洋分享，雖然在劇中打球完全不會緊張，但要看劇本講台詞很新奇，拍攝後還自首是NG王，開口第一句台詞就吃螺絲，搭檔王齊麟則馬上打圓場說，是因為李洋的台詞比較多。兩人也互給彼此的首次戲劇表現評分，王齊麟替李洋打98分，李洋則給搭檔100分，不忘自嘲2分就是NG才少掉。

王齊麟也分享，能在偶像劇軋一腳很酷，尤其很多人在劇裡要演別人，他們卻是本色演出自己。聽到「決勝的揮拍」是台灣首部以羽球為主的偶像劇，王齊麟很興奮，希望看完能讓更多人喜歡上羽球，李洋也期待透過戲劇，讓觀眾更直接看到球員練習的酸甜苦辣。

而在「決勝的揮拍」中擔任男主角謝佳見搭檔的王子維，則稱讚謝佳見球技很不錯，合作很有默契，拍攝前套招很快上手。不過王子維坦言首次演戲有些緊張，平時比賽攝影機都離他們很遠，但拍戲時攝影機跟燈光會靠近自己，還得裝作不為所動，像在訓練自己克服分心。

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見到3名球星，謝佳見也瞬間化為小粉絲要簽名，表示拍攝當天是他人生中最榮耀及開心的時刻。謝佳見更打趣分享，事前有特別去台北羽球公開賽看「麟洋配」賽事做功課，特別感謝兩人拍攝時配合自己，「因為球的速度變慢許多」。

而拍攝日擔任觀賽者的沈建宏也興奮能與偶像同框，親眼目睹他們打球。沈建宏笑說，原本擔心謝佳見會接不到球，沒想到他遇強則強，讓自己完全忘記在拍戲，像在觀賞國際賽事。本劇預計11月初於民視無線台及馬來西亞Astro歡喜台播出。（編輯：張雅淨）1110802