謝佳見花蓮拍BL劇閃到腰 幸虧中醫師導演急治療

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（中央社記者王心妤台北5日電）BL劇「酷蓋家族」第2季將開播。全片過半在花蓮取景，主角謝佳見今天指出，剛到花蓮就閃到腰，幸虧中醫師導演陳怡妤針灸才好轉。本季也加入因「原子少年」竄紅的林毓家演出。

陳怡妤率領演員謝佳見、邱木翰、路嘉怡、路嘉欣、趙逸嵐、林毓家、許乃涵等人出席首映會，並分享拍攝點滴。

謝佳見這次跟著劇組到花蓮拍攝，沒想到剛到花蓮就不慎閃到腰，痛到連站立都困難，還好有導演協助針灸治療，加上後續天天到中醫診所治療，才漸漸好轉。

謝佳見表示，花蓮有種魔力，離開後仍不斷思念而且想回去生活，「我們拍完後還跟導演跟劇組人員一起去花蓮旅行。」他也感謝劇組安排拍攝場次留有空擋，讓他有機會享受在地美食並感受人情味，期待新劇播出能讓美景被世界看見。

歌手鄭怡飾演擔心同志兒子無法傳宗接代的媽媽，本季戲份加重，她說，「這只是戲劇效果，現實中我絕對不是這樣的媽，我是那種瘋狂追小小鮮肉的，少女心永遠在心裡面。」

王自強飾演的爸爸期待戲劇中年轉性，他打趣地表示，「導演第3季應該會以我為主，我們這個年紀有很多被隱藏的，我常跟我老婆開玩笑說，妳的情敵搞不好是個男的。」

本季加入的林毓家飾演謝佳見的兒子，林毓家說，「最困難的是英文沒有那麼好，但要飾演ABC，導演很好，還特別請了英文老師幫我補英文。」

謝佳見稱讚林毓家努力上進，「毓家先來拍戲才去參加原子少年，所以我都在粉專幫他催票。」

「酷蓋爸爸」 第2季將於8日在影音串流平台GagaOOLala上線。（編輯：戴光育）1110805