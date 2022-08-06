橋本昌和五度執導蠟筆小新 新作盼傳遞無限希望

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日本導演橋本昌和再度執導日本經典動漫蠟筆小新動畫電影，新作「蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳」已在台上映，盼在疫情下讓孩子對未來有無限的希望與快樂。（木棉花提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月6日

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（中央社記者王心妤台北6日電）日本導演橋本昌和五度執導「蠟筆小新」動畫片，最新「幽靈忍者珍風傳」是他升格人父後的首作，格外能感受到孩子的天真，也希望小朋友們在疫情下，能對未來有無限希望與快樂。

橋本昌和過去曾參與執導「蠟筆小新：超級美味！B級美食大逃亡！！」、「蠟筆小新：我的搬家物語 仙人掌大襲擊」、「蠟筆小新：宇宙人Pi力來襲!!」、「蠟筆小新：新婚旅行風暴～奪回廣志大作戰～」。

橋本昌和多次執導「蠟筆小新」作品，談到如何保持如5歲孩子的天真，他接受中央社記者越洋專訪表示，因為這部其實是升格父親後製作的第一部「蠟筆小新」電影，因此特別注意不要用太父母的視角出發，但他也說，片中小新得不到想要物品的反應，自己的孩子也會有類似舉動。

橋本昌和表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在家工作時間變長，快3歲的孩子也會在一旁觀察他的工作，也能念出主要角色們的名字，「希望有機會趕快讓小朋友看過完整作品，心情是既期待又害怕，因為孩子的反應很真實。」

橋本昌和表示，雖然沒有和已故原作者臼井儀人真正合作過，但第一次當導演前就把原著漫畫看完，試著詮釋作者的想法，「至今為止，只要有碰壁狀況，也會翻翻原著找出靈感。」

橋本昌和參與「蠟筆小新」動畫作品超過10年，他說宗旨一直都是希望傳遞快樂與希望給孩子們，「能製作是件美好的事，故事延續30年，有小朋友變成大人再帶著孩子去看。不管是因為疫情，或是最近緊張的國際局勢，都希望透過作品帶給小朋友無限的快樂和希望。」

對於「蠟筆小新」在台灣也是家喻戶曉的作品，橋本昌和也表示，因為電影版希望能將場景拉到國際上，加上很喜歡台灣，因此台灣也在選項內。

「蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳」全台上映中。（編輯：張芷瑄）1110806