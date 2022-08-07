「兜兜風」改編真實人生 導演陪父掃墓找不到祖先

（中央社記者葉冠吟台北7日電）導演詹凱迪自編自導的電影「兜兜風」，呈現親子難以溝通的緘默問題，9月底將在台上映。父親節將至，詹凱迪更回憶起陪父親掃墓找不到祖先塔位，他也和父親走丟的往事。

「兜兜風」描述一對平日無法溝通的父子，各自面臨負債、失戀等人生低谷，只能用沉默陪伴對方，電影在去年金馬影展大放異彩並入選多個國際影展。導演詹凱迪高中赴外地求學，曾一度和父親斷了聯繫，偶爾也會想像：「假如我單獨跟爸爸成長過日子，又會是什麼樣子？」他也透過電影勇敢實現這個假設。

談到完成電影後和父親相處是否有改變？詹凱迪表示，父子關係始終維持現狀，「他知道我在幹嘛，對拍電影不反對也不支持」。詹凱迪苦笑說：「我們互看對方很可憐，他看我為拍電影貸款負債，我看他拚命勉強自己做過多工作。」

所幸現在有「孫子」當父子間的潤滑劑，詹凱迪說：「長輩對孫子總是比較疼愛。」他也體悟到：「其實父子維持緘默，不是不關心彼此，有時是不懂表達，一關心反而搞砸了。」

詹凱迪被問到父子是否有過節的感動回憶，詹凱迪說：「有次清明時節陪父親去靈骨塔掃墓，我爸找不到祖先的塔位，而我同時找不到我爸。」他也把這段往事放進電影中，感嘆這就像全天下所有父子的縮影，兒子一輩子都在追尋父親的足跡，「我現在也變成一個父親，我兒子是不是也在尋找我是誰。」

詹凱迪想起，父親在他童年時曾親自帶他去泳池教游泳，「但我差點淹死，以為快被水鬼抓交替」。他也忍不住自嘲：「喝了很多水，起來之後臉上不知道是淚水還是池水。」

不過今年夏天輪到詹凱迪教兒子學游泳，他說：「其實要一直找放手的時機，讓孩子能夠獨立前進。」他推測或許是父親始終抓不準何時要放手，加上不擅於和兒子溝通，當年才會發生意外。

去年電影在金馬影展首映時，詹凱迪特地請父親參與並觀看電影，他覺得父親因此很有面子、感到驕傲。不過父親看完後，一如往常沒有多言，只給他一句：「這個電影需要很大的想像空間。」詹凱迪則自我解讀：「他不一定想要承認這是我對他的投射，也或是他覺得這部作品可以更貼近觀眾，但我更相信是他給我的鼓勵。」

「兜兜風」將於9月30日在台上映。（編輯：張雅淨）1110807