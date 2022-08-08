黃紹熙不怕挨酸靠爸族 父親黃忠義就像人生導師

（中央社記者葉冠吟台北8日電）前中職球星黃忠義和黃紹熙父子檔近期攜手參與運動實境節目，黃紹熙曾挨酸是「靠爸族」，但他不以為意，暖心向父親喊話，不論在球場或生活，爸爸都是自己的人生導師。

黃忠義在「超級王牌棒球隊」節目中擔任總教練，透露當初邀兒子擔任教練時，曾擔心黃紹熙性格悶騷不好帶領球員，沒想到兒子卻從「句點王」，變成能和球員交心打成一片，讓身為父親的他刮目相看。

黃忠義坦言兩人在家聊天，常溝通一兩句就結束對話，但有回在節目比賽中，他兼任主審時，不慎被球打到，兼任捕手的黃紹熙立即請防護員照看傷勢，讓工作人員都被感動。

適逢父親節，黃紹熙也透過節目對爸爸溫暖說愛，「在家裡很少跟你講話，很抱歉，你知道我很愛你。」黃忠義也回應：「你是我兒子，勇敢去做，我會全力支持你」，還不忘幽默地說：「你這麼帥，有遺傳到我！」

黃紹熙坦言，爸爸對他要求比家中姊妹還高，從小就被灌輸身為男子漢要堅強。大學時期黃紹熙曾與父親同隊，「當時是球員，他管我更嚴厲，曾經頻繁失誤，直接在休息室大罵我會不會接球」，不過這回在「超級王牌棒球隊」當教練，因為教練團是一體，需要團結幫球員進步，「用最放鬆的姿態喜歡棒球這項運動，反而容易與爸爸溝通。」

黃紹熙回憶爸爸曾鼓勵他要樂觀，努力打出成績讓教練團看到，只要盡力，就不留遺憾。他認為爸爸就像他的人生導師，不論是在球場與生活，可以從父親的言語獲得截然不同的想法。

黃紹熙提到，「我曾在去日本打球時，第一年去的時候，心想終於離開家裡了，但第二年才過一天，就哭著打電話回家給爸爸，吐露想家心情」，離開才知道家的溫暖。

黃紹熙不諱言曾挨酸是「靠爸族」，但靠著良好的心理建設他坦然接受，「我是東哥的兒子，這是命中注定的，且會跟著我一輩子，所以我不去聽也不去理會這些留言」。（編輯：張雅淨）1110808