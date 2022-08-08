扮新住民拍廣告惹議 阿翰盼社會接納不同聲音

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）以「九天玄女」算命阿姨影片爆紅的YouTuber阿翰近期以新住民「阮月嬌」為量販店拍攝廣告引發爭議。在低調許久後，阿翰今天發文表示遺憾造成紛擾，盼社會能理性接納不同聲音。

善於模仿各種角色的阿翰，日前一人分飾三角替家樂福拍攝中元廣告，包含越南新住民「阮月嬌」、算命阿姨「廖麗芳」及少女「羞羞草」。但「阮月嬌」一角，遭台灣越裔總會發出公開信聯署抗議，指責廣告以表演之名行霸凌之實。

台灣越裔總會會長陳凰鳳表示，「每一秒的模仿口音，都是一次次如美工刀般劃過新住民及子女的心」，呼籲量販店「即刻停止以嘲諷越裔新住民當有趣的沒水準廣告，並公開向社會及越裔新住民同胞致歉」。

目前廣告已下架，但陳凰鳳的臉書（Facebook）遭到大批網友留言批評。

演出「阮月嬌」的阿翰在多日沉寂後，今天透過臉書發出千字文章回應。他表示，過去5年來，所創造的角色特點是從過去的生活經驗、人物去找出一些特點喚起大家的共鳴，運用大眾熟知的刻板印象進行重組。

他指出，「我知道很多人看完影片很喜歡，笑得很開心。但也知道這些角色特徵投射到每個人心中，會有不一樣的解讀跟看法，不同的生命經驗也許就成了冒犯跟傷害。」

阿翰表示，「喜劇跟悲劇的界線一直都很模糊，所以一直以來在拍影片的路上，劇本的設計都是謹慎小心的，於是我更想強調除了刻板印象、族群以外，那些架空角色帶來的世界觀跟情感。」

阿翰說，這次討論的主角「阮月嬌」是陪他出道的重要人物，因大學畢業時愛上吃河粉，每天聽到老闆娘的口音而開始模仿創造的角色。雖運用聲音刻板印象，但他也想顛覆總是在報導中勤奮、辛苦養家的新住民印象，轉而創造一個不必用力證明自己「存在」，就能得到認同的可愛角色。

阿翰坦言，做影片的目的是想逗樂大家，讓觀眾有情感上的抒發，「過程中如果有冒犯和傷害，我願意接受所有受傷的人的想法」。

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他指出，不同意透過指責對方或用過激言論傷害意見不同的人，「希望這個社會能理性看待跟討論這件事情，學習接納不同的聲音，這就是一個成熟的多元社會必經之路。」

阿翰表示，很遺憾造成許多紛擾，「願我們都能理性包容，溫柔善待身邊跟你一樣或不一樣的人，試著溝通跟對話，因為大家都是在這片土地上努力生活的一份子，撫平傷口且共生共容，一起吃飯一起玩鬧再一起和好的一家人」。（編輯：戴光育）1110808