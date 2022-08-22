七龍珠系列最新動畫電影 稱霸北美週末票房榜

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（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）北美院線聯盟（Exhibitor Relations） 今天指出，日本東映動畫「七龍珠」系列的第21部電腦動畫電影「七龍珠：超級英雄」，以約2010萬美元稱霸北美週末票房排行榜。

「七龍珠：超級英雄」（Dragon Ball Super: Super Hero）這部電影令人驚豔的表現，被其發行商動畫串流平台Crunchyroll稱為是全球最佳的動畫片開片表現。「七龍珠：超級英雄」在戲院相對冷清的8月成為一大亮點，並輕鬆擊敗另一部新上映的電影「獸」（Beast），該片週末票房為1160萬美元。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross） 說：「這是Crunchyroll另一次傑出的動畫片開片表現。」他認為，索尼擁有95%股權的Crunchyroll ，如今在動畫片發行上具有舉足輕重的地位。

過去兩週北美週末票房冠軍索尼的動作片「子彈列車」（Bullet Train），這週末名次滑落到第3名，票房為800萬美元。

第4名是票房表現仍舊亮眼的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），在上映的第個13週末，仍有590萬美元的票房。這部湯姆克魯斯（Tom Cruise） 的作品，在北美票房累計已達6.83億美元，海外票房累計7.03億美元。

華納兄弟動畫片「DC超級寵物軍團」（DC League of Super-Pets）週末票房580萬美元，下滑3名，排名第5。

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8月票房通常較為冷清，葛羅斯表示，「但因為最後2週沒有強片上映，票房比往常掉得更多，大約比2019年8月少了40%，且這會持續到10月」。

週末票房6至10名的作品及票房依序是「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder）：400萬美元、「不！」（Nope）：360萬美元、「小小兵2：格魯的崛起」（Minions: The Rise of Gru）：350萬美元、「沼澤謀殺案」（Where the Crawdads Sing）：320萬美元、「天黑請斃命」（Bodies Bodies Bodies）：240萬美元。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110822