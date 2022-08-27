新加坡亞洲內容大獎 小S節目摘最佳脫口秀

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（中央社記者王心妤台北27日電）新加坡亞洲內容大獎公布獎項，藝人小S以「熙娣想聊」節目摘最佳亞洲脫口秀，台劇「俗女養成記2」抱回最佳喜劇節目，鄭人碩以「我是自願讓他殺了我」獲得最佳戲劇類男主角。

新加坡亞洲內容大獎（ContentAsia Awards）昨晚公布獎項，小S（徐熙娣）以綜藝節目「熙娣想聊」拿下最佳亞洲脫口秀。小S表示，最感謝姊姊大S（徐熙媛）的鼓勵，一開始一度沒有信心，也感謝製作人B2，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情間做了這個節目，還能受到國際肯定。

小S提到第二季籌備中，希望能做得好，笑說：「我現在已經是真正的international professional superstar，講的時候再也不會嘴軟了，謝謝大家的肯定，我會做更多好看的節目。」

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另外金馬影后謝盈萱主演的「俗女養成記2」抱回最佳喜劇節目。導演陳長綸表示，「很高興在新加坡亞洲內容大獎中看到其他國家電視節目的風格和題材，有別於我們熟悉的日本、韓國等地的節目；同時很幸運地，我們也榮獲了最佳喜劇節目。」

導演嚴藝文感謝觀眾的喜愛，「我非常愛這個作品，也愛參與俗女的每一個幕前幕後的夥伴。拍喜劇是一件超級難的事，我期許自己能一直堅持下去。」（編輯：張芷瑄）1110827