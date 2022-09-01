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第57屆廣播金鐘客語節目入圍13項 講客電台最多

2022/9/1 20:24（9/1 20:49 更新）
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（中央社記者張雄風台北1日電）客傳會今天表示，第57屆廣播金鐘獎中客語節目共入圍13項，其中客傳會下的講客電台入圍5項最多。客傳會表示，講客電台的節目非常好聽又有趣，希望這些入圍節目都能成功得獎。

第57屆廣播金鐘獎今天揭曉入圍名單，包括客家公共傳播基金會、寶島客家電台、寰宇電台、中央廣播電台等客語節目，各類型獎項共有13項入圍。

客家公共傳播基金會今天晚間發布新聞稿表示，本次在客語節目中入圍最多的是客傳會的講客廣播電台，以3個節目入圍5大獎項，分別是由曾止妤、張柏謙主持的節目「愛思客Me」入圍少年節目獎主持人獎、少年節目獎2個獎項；阿芹妹（鍾依芹）、阿凱翔（張凱翔）主持「耳公探險隊」入圍少年節目獎主持人獎、少年節目獎2個獎項；節目「二本傳說」入圍廣播劇獎。

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客傳會總經理兼講客廣播電台台長徐智俊說，很開心能夠在885件作品中，客傳會製作的節目能成功突圍入圍5大獎項；而這次入圍5大獎項的3個節目，都是年輕後輩製作的節目。

徐智俊說，講客電台的節目非常好聽又有趣，就算聽眾聽不懂客語，還是會被這些主持人的主持功力和節目企劃內容吸引，進而愛上這些節目，變成這些節目的死忠聽眾，也希望這些入圍節目都能成功得獎。（編輯：陳政偉）1110901

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