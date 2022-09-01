廣播金鐘獎第57屆特別獎從缺 入圍贏家教育廣播電台

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第57屆廣播金鐘獎1日揭曉入圍名單，揭獎嘉賓趙自強（左起）、蔡燦得、文化部次長李連權、特別獎評審團主任委員吳芳如及評審團主任委員陳子鴻開心合影。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月1日

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）第57屆廣播金鐘獎今天揭曉入圍名單，國立教育廣播電台入圍37件作品成為最大贏家，但表彰廣播領域重要貢獻的「特別獎」今年從缺。數位匯流時代，評審盼業者能以創新形式經營電台。

本屆廣播金鐘獎入圍盛典在三立電視文創劇場舉行，今年共有83家業者、885件作品參賽，參賽件數較去年增加，並由資深音樂人陳子鴻擔任評審委員會主任委員。評委耗時3個多月討論，挑選126件作品入圍，角逐節目獎、個人獎、廣告獎、電台品牌行銷創新獎、創新研發應用獎等26個獎項。

今年廣播金鐘獎入圍揭曉，首度以北、中、南、東4處現場連線的方式公布所有名單。正聲電台台中台台長張翰揚及主持人林彥宇、國立教育廣播電台高雄分台節目主持人林祺宏、董立、劉怡彣、太魯閣之音節目主持人林清盛及資深廣播人趙自強、蔡燦得等，均擔任揭曉嘉賓。

本屆廣播金鐘獎入圍大贏家由獲37件作品入圍的國立教育廣播電台奪下，內政部警政署警察廣播電台則以16件居次。

影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards

陳子鴻表示，許多節目內容都相當多元，很難放在同一個獎項討論，評選過程格外有難度。他指出，自己評選時不會特別注意語言差異，反倒關注主題是否切題、對社會是否有好的影響，「畢竟我不是專業廣播人，我的標準就是好不好聽、流暢度和聽完是否有收穫」。

陳子鴻指出，今年入圍名單有很多新節目，年輕一輩主持人也脫穎而出，其中一個原因，可能是較資深的節目和主持人前輩沒有報名。「但就是一種傳承，不管在廣播或音樂界，都看到一代代在傳承，有聽到新的聲音，我覺得都很好。」

被問及是否有特別看好的入圍者，陳子鴻笑言，自從當過金曲獎評審團主席後，就不再猜測得獎名單，「因為每次都會猜錯」。

另外，表彰在廣播領域有重要、特殊貢獻廣播工作者的「特別獎」，從缺兩屆後，去年難得產生一位得主，但是今年又宣告從缺。

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特別獎項評審主任委員、資深廣播人吳芳如指出，文化部對今年獎項得主的期待，是希望在數位匯流時代下，鼓勵推動傳統電台轉型的從業者。讓電台不再只是播出節目，也能與社群媒體、Podcast等新興數位平台合作，這樣不僅能引入更多族群客戶，同時亦能活絡經濟與廣播領域。

吳芳如坦言，這回評選過程依舊激烈，每位報名者距離得獎資格都只差一點點，很希望明年有符合標準的先進同業，踴躍參與。111年度廣播金鐘獎頒獎典禮將於10月15日晚上7時於台北國父紀念館舉行。（編輯：屈享平）1110901

第57屆廣播金鐘獎入圍公布記者會1日舉行，首度以北、中、南、東4處現場連線方式揭曉所有入圍名單。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月1日