耕耘台語廣播 「廣播教父」良山兄獲頒總統褒揚令

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）「廣播教父」資深廣播人良山兄5月18日辭世，享壽82歲，為表彰他對台灣廣播、台語歌曲及藝術文化的努力貢獻，文化部長李永得今天頒發總統褒揚令，由其遺孀黃金葉代為受贈。

李永得表示，良山兄近一甲子致力廣播傳承及推廣，自早年不易推廣台語廣播時，即全心投入節目製播，為台語廣播發展重要人物。其以「歹命的阿狗兄」、「風流的阿狗兄」等一系列台語歌曲成名歌壇；主持廣播節目「司機俱樂部」、「良友樂園」等，富有「廣播教父」美譽，是當年在外打拚、刻苦求學聽友的夜晚良伴。

文化部今天發布新聞稿指出，良山兄本名陳合山，1941年生，台南新營人。自幼即熱愛唱歌，富有雄厚且具磁性的歌聲。17歲曾拜台灣戰後第一代歌謠歌王吳晉淮學習吉他與歌唱技巧；1960年及1961年曾分別參加「建國電台」及「正聲岡山台」的歌唱比賽奪冠。

1965年主唱「歹命阿狗兄」一曲造成轟動，並受到多家唱片公司青睞發行專輯。重要代表作品有「歹命的阿狗兄」、「風流的阿狗兄」、「何時再相會」等，對於台語歌曲的傳唱與推廣卓具貢獻。

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良山兄耕耘廣播事業50餘年，自1966年於台北「華聲電台」主持「良友樂園」；1969年前往高雄發展，進入「鳳鳴電台」主持「司機俱樂部」，因主持風格獨特，更透過廣播為聽眾發聲解決問題，深受聽友喜愛及支持，成為當時最有名的廣播節目。

良山兄於1994年獲行政院新聞局第43屆廣播電視節贈獎牌表揚、2003年獲中華文化復興運動總會（現文化總會）頒獎狀鼓勵、2016年獲中華民國廣播商業同業公會頒發優良資深廣播節目主持人獎，並於2018年獲第53屆廣播金鐘獎特別貢獻獎。（編輯：屈享平）1110704