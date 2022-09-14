台灣原創3D動畫孫行者傳 耗時6年打造沉浸式觀影

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）台灣原創3D動畫電影「孫行者傳」宣布定檔，將於10月14日在台上映，全片由導演莊家修耗時6年，團隊更完成破百角色、50多個場景設計及3D化製作，打造沉浸式觀影體驗。

莊家修曾將95分鐘的「孫行者傳」（Legend of Sun Walker）擷取15分鐘片段製成短片「搶救唐僧」（Rescue Master Tang），在國際短片節上擄獲30個國際獎項，並在美國、法國影展都獲得極高評價，「映後大家給予我們的評價都很正面，他們很驚訝我們的立體效果可以讓觀眾如此沉浸入場景裡。」

莊家修透露，劇本修改達60多版、影像及聲音幕後團隊高達上百人，全片共約有1800多個動畫鏡頭，每個鏡頭都花費大量時間與精力，「尤其是兩眼立體電影的製作方式，我們必須同時製作左眼與右眼視差看到的2個畫面，算圖及合成時間的花費與成本，將是一般非立體電影的2倍。我們使用的立體還原技術，可讓觀眾感受到立體畫面的視覺震撼，但不會讓觀眾有一般看立體電影的暈眩感。」

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事實上，導演莊家修從事3D電腦動畫相關工作超過31年，選擇以「唐三藏取經」故事搬上大銀幕立體詮釋，都因為他從童年就是資深「西遊記」迷，「這個故事是最適合用電腦動畫工具來表現的」。

「孫行者傳」故事聚焦孫行者、豬八戒、沙悟淨等3名弟子護唐三藏取經，遇上紅孩兒、鐵扇公主與牛魔王，在破關打怪中團結，展現深厚的師徒與夥伴情誼，並在「孫行者」英文名字Sun Walker埋下導演想傳達的信念，正如太陽傳遞正向能量的精神，「無論挑戰多麼艱鉅，只要我們齊心協力，永不放棄，最終就能達成目標」。（編輯：張芷瑄）1110914