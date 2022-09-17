8度入圍金鐘兒少主持人 亞里許願年年參加典禮

由公視、公視台語台、客家電視台聯手舉辦的「2022FUN出大能力：親子同樂派對」，17日起一連2天在高雄登場，藝人亞里（廖敏君）出席受訪，分享8度入圍金鐘獎感想。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月17日

（中央社記者葉冠吟台北17日電）金鐘得主亞里今年以「下課花路米－壯遊闖天下」第8度入圍兒少節目主持人獎，她今天出席公視在高雄舉辦的年度親子活動，謙虛表示入圍已是肯定，許願年年都有機會參與金鐘。

由公視、公視台語台、客家電視台聯手舉辦的「2022FUN出大能力：親子同樂派對」，今明兩天在高雄新光三越左營店10樓登場，搬出「妖果小學」的人氣大偶與體感switch互動遊戲機台、「台灣特有種」360度VR體驗等各式互動遊戲，邀請3到13歲的小朋友同樂，藝人米可白、蔡昌憲、亞里均有出席。

睽違10年重返兒童界，米可白近期攜手蔡昌憲共同主持兒少節目「非常了不起」，今天也分享以前當兒童台姐姐時，小朋友常會和自己分享心事，甚至吐露爸爸曾罹患心臟病、高血壓等病史，讓她直言小孩的坦率非常可愛。

育有一子的蔡昌憲則笑言，兒子「小菜包」年紀太小還沒讓他看電視，自然沒看過自己主持的節目，「但會放我的歌給小菜包聽，我自認為小菜包是我的歌迷！」

曾以「成語賽恩思」榮獲金鐘獎兒童少年節目主持人的亞里，今年也憑「下課花路米－壯遊闖天下」第8度入圍同獎項。這次以活動主持人身份參與公視親子活動，被問及8度入圍金鐘，亞里謙虛表示是天時地利人和，加上很多緣分。「入圍就代表是金鐘獎對自己的肯定，寧願練習當一個萬年青，也不一定要追求曇花一現，年年都有機會參與就已經是一個很大的榮幸了！」

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亞里分享「下課花路米：壯遊闖天下」已做到第3季，每季她都希望能再挑戰自己更多。印象最深刻的，是本季因COVID-19疫情關係，無法帶孩子出國，因此特別搜尋台灣挑戰性高的景點。結果有次製作單位到花蓮錐麓古道做拍攝，團隊裡有孩子因懼高症，無法順利跟其他人一起行動。

亞里回憶：「當下有感覺到他有點想放棄，我就一直很努力的關心他的狀況、一直問問題讓他分心、想辦法給予協助讓他順利完成挑戰。」有趣的是，回來看拍攝畫面時，才發現原來有隻虎頭蜂一直飛在旁邊，「幾乎都快親到我了，但那時注意力完全在小朋友身上，所以自己都沒發現，因此還被導演笑著誇讚說，實在是太敬業了！」（編輯：屈享平）1110917