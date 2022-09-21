雄影系列洪都拉斯穿特殊道具 羞讓女導協助調整

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「2022高雄電影節X高雄原創」發表記者會21日在台北舉行，公布19部高雄原創電影，並與公視攜手出品「雄成人」短片輯，其中短片「有了？！」邀請導演嚴藝文（右）飾演片中媽媽一角，與演員游珈瑄（左）、曾皓澤（中）攜手演出家庭喜劇。中央社記者裴禛攝 111年9月21日

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（中央社記者王心妤台北21日電）高雄電影節今天舉辦發表記者會，雄成人系列短片「春水奇譚」大談男性中年危機，演員洪都拉斯也分享心境轉折，笑稱拍攝時要穿戴特殊道具，因為太害羞還讓女導演親自調整。

今天記者會上邀請雄成人系列：「春水奇譚」、「屍舞」、「有了？！」及高雄拍系列10部作品創作者分享拍攝契機和過程。高雄電影節影展統籌鍾尚宏表示，高雄市政府與電影館長期投入台灣影視原創製作，呼應今年電影館20週年，希望能有更亮眼成績。

洪都拉斯首次參加高雄電影節，認為創作者年輕，發想和創意都很新穎，像是「春水奇譚」將中年男性危機擬人化。王彩樺也認為，年輕導演創意豐沛，很開心影展能讓他們發揮。

洪都拉斯片中因王彩樺找回初戀感受，還有幾幕起了生理反應的戲。他今天分享，過程中有道具輔助，但面對工作人員仍有點害羞，更因位置不對需要其他人幫忙調整。

洪都拉斯笑說：「雖然有點害羞，但拍完一輪下來，感覺大家都來摸過，後來也就習慣了，而且過程中發現大家也都能很自在聊些成年人的話題，拍完後反而覺得很好玩。」

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女星陳雪甄新片「屍舞」由「咒」柯孟融掌鏡，描述舞者對舞蹈的執念，即使屍身腐爛也要追求極致的黑暗之美。陳雪甄笑稱跟柯孟融合作像是高中同學一起拍電影，可以有話直說。「柯導還會拍很多工作人員很醜的樣子，甚至可能在上一秒睡在現場打呼，下一秒就驚醒開機拍攝，我都覺得他到底是來玩，還是來拍片的？」

嚴藝文在短片「有了？！」飾演兒子讓女友意外懷孕的媽媽。她以「俗女養成記2」入圍今年金鐘獎戲劇節目導演與編劇獎。嚴藝文承認想得獎，但不好意思說。她特別肯定謝盈萱雙料入圍金鐘獎的表演，「兩個作品截然不同，但都入圍就是對謝盈萱的肯定。」（編輯：屈享平）1110921

由導演蔡佳穎（左）執導、柯孟融（右）擔綱製片與攝影的2022高雄電影節雄成人短片輯影片「屍舞」，找來演員陳雪甄（左2）、新人何亭儀（右2）演出，挑戰肢體極限。中央社記者裴禛攝 111年9月21日

「2022高雄電影節X高雄原創」發表記者會21日在台北舉行，本屆「雄成人」短片輯3部短片演員何亭儀（左起）、陳雪甄、洪都拉斯、王彩樺、曾皓澤、嚴藝文、游珈瑄出席宣傳。中央社記者裴禛攝 111年9月21日

2022高雄電影節X高雄原創發表記者會21日在台北舉行，公布19部高雄原創電影、與公視攜手出品「雄成人」短片輯、高雄VR FILM LAB催生6部「高雄原創VR」作品，以及10部以高雄為發想創作的「高雄拍」短片作品，展現活力生猛的影視發展能量。中央社記者裴禛攝 111年9月21日

「2022高雄電影節X高雄原創」發表記者會21日在台北舉行，公布19部高雄原創電影，並與公視攜手出品「雄成人」短片輯，其中由新銳導演黃丹琪（中）執導短片「春水奇譚」，邀請藝人洪都拉斯（左）、王彩樺（右）擔綱男、女主角挑戰情慾喜劇，辛辣尺度沒有極限。中央社記者裴禛攝 111年9月21日