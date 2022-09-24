鍊起希望手護愛關注失智症 涂善存謝阿嬤支持追夢

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「鍊起希望 手護愛2022嘉年華」活動24日在台北舉行，POP Radio台長林書煒（左起）、藝人李玉璽、涂善存、媒體人黃暐瀚及老人福利推動聯盟代言人郎祖筠出席，期望更多人能一起加入失智友善行列（POP Radio提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月24日

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（中央社記者王心妤台北24日電）POP Radio與中華民國老人福利推動聯盟攜手推出「鍊起希望 手護愛」嘉年華。歌手李玉璽表示，現階段希望能努力賺錢照顧爸媽；歌手涂善存感謝阿嬤無條件支持才能追夢。

「鍊起希望 手護愛」嘉年華今天舉辦記者會，參與藝人都分享近況。涂善存和阿嬤感情深厚，稱阿嬤是「生命中最美的天使」，感謝阿嬤為了支持他的作品，無懼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，號召朋友進戲院支持，也是因為阿嬤的鼓勵，他才能無後顧之憂追夢。

郭靜將於11月開唱，她透露最近減少吃生冷跟刺激性食物，也規律運動。曾沛慈剛解除隔離出關，感謝另一半在居家隔離的陪伴，「他不只是垃圾桶，還會主動幫我做好垃圾分類，不管我任何情緒都很好的承接住。」

而對於有些失智症患者因家人無力照顧只能被關在家裡，曾沛慈也鼓勵若有照護問題，應求助專業機構。（編輯：張雅淨）1110924