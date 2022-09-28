更多編輯台推薦新聞：
瑞士冰川消融速度創紀錄 發現失蹤數十年遇難者遺體及飛機殘骸
科技

瑞士冰川消融速度創紀錄 發現失蹤數十年遇難者遺體及飛機殘骸

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣
國際

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股重挫360點 失守13500點再創22個月波段新低
首頁 / 娛樂

華語影史首摘奧斯卡國際影片 臥虎藏龍將重映

2022/9/28 12:59（9/28 13:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北28日電）導演李安的電影「臥虎藏龍」是華語影史首部摘奧斯卡最佳國際影片的電影，22週年4K數位修復版將於30日起重返大銀幕。李安曾表示，「此片是我的幻想和中年危機糾結在一起」。

「臥虎藏龍」2000年上映後，全球票房狂掃2億1000萬美金票房，更是至今美國影史最賣座的外語片。「臥虎藏龍」也摘下奧斯卡金像獎最佳外語片、最佳攝影、最佳藝術指導及最佳原創音樂4項大獎，是華語影史首部獲奧斯卡最佳外語片（最佳國際影片）的作品。

李安接受媒體訪問時曾說，「臥虎藏龍」除了啟發自大家印象中的功夫片，還有歷史片、黃梅調歌舞片、中國戲劇戲曲等許多有美感的事物。他想拍的不只是武俠片，而是一部反映中國文化與傳統教養觀念的電影，並賦予角色更多追求自由的意識，尤其角色玉嬌龍片尾的縱身一跳，「我想她是為了自由而跳，為了逃離父權社會的箝制，這一場戲就是我想拍這部電影的原因。」

楊紫瓊也曾分享，拍此片是最難忘、最開心、最感動也最痛苦的經驗，當時連劇本都沒看過就等了李安2年，別的電影都沒接。她提到第一個在院子裡拍動作戲就受傷，「最後那場戲我抱著周潤發的時候，其實我的腳還被木箱固定住，而且必須被吊得高高的，那個姿勢真的很可笑，但我當時內心是很激動的。」

李安說，「這是我拍過最困難的電影，也是我人生最痛苦的時刻，我仍然想要很棒的武打戲，但是我同時也想要好的美術陳列、歷史還原和演員表現。」李安更稱當時很貪心，這部片是童年幻想與中年危機糾結的作品。

「臥虎藏龍」22週年4K數位修復版將於30日起全台上映。（編輯：張芷瑄）1110928

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族