華語影史首摘奧斯卡國際影片 臥虎藏龍將重映

（中央社記者王心妤台北28日電）導演李安的電影「臥虎藏龍」是華語影史首部摘奧斯卡最佳國際影片的電影，22週年4K數位修復版將於30日起重返大銀幕。李安曾表示，「此片是我的幻想和中年危機糾結在一起」。

「臥虎藏龍」2000年上映後，全球票房狂掃2億1000萬美金票房，更是至今美國影史最賣座的外語片。「臥虎藏龍」也摘下奧斯卡金像獎最佳外語片、最佳攝影、最佳藝術指導及最佳原創音樂4項大獎，是華語影史首部獲奧斯卡最佳外語片（最佳國際影片）的作品。

李安接受媒體訪問時曾說，「臥虎藏龍」除了啟發自大家印象中的功夫片，還有歷史片、黃梅調歌舞片、中國戲劇戲曲等許多有美感的事物。他想拍的不只是武俠片，而是一部反映中國文化與傳統教養觀念的電影，並賦予角色更多追求自由的意識，尤其角色玉嬌龍片尾的縱身一跳，「我想她是為了自由而跳，為了逃離父權社會的箝制，這一場戲就是我想拍這部電影的原因。」

楊紫瓊也曾分享，拍此片是最難忘、最開心、最感動也最痛苦的經驗，當時連劇本都沒看過就等了李安2年，別的電影都沒接。她提到第一個在院子裡拍動作戲就受傷，「最後那場戲我抱著周潤發的時候，其實我的腳還被木箱固定住，而且必須被吊得高高的，那個姿勢真的很可笑，但我當時內心是很激動的。」

李安說，「這是我拍過最困難的電影，也是我人生最痛苦的時刻，我仍然想要很棒的武打戲，但是我同時也想要好的美術陳列、歷史還原和演員表現。」李安更稱當時很貪心，這部片是童年幻想與中年危機糾結的作品。

「臥虎藏龍」22週年4K數位修復版將於30日起全台上映。（編輯：張芷瑄）1110928