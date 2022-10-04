柯震東初執導演筒 黑的教育搶4金馬提名[影]

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）演員柯震東初執導演筒的劇情長片「黑的教育」，今年一口氣入圍金馬獎4項大獎，找來蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯翻轉形象集體黑化，用「黑的教育」重新學做人。

犯罪驚悚片「黑的教育」講述3名少年在高中畢業典禮這一晚齊聚天台，交換了人生當中最黑暗的祕密。在今天釋出的前導預告，從黃信堯旁白聲中，帶出人性大哉問：「你知道這社會上，有多少比例的好人？有多少比例的壞人？」也帶出戴立忍、春風、張寗等卡司助陣。

柯震東透過劇組分享，「黑的教育」從3名高中畢業生準備脫離體制教育的晚上講起，學校之外的世界，有很多種付學費的方式，社會是黑暗的，那就用「黑的教育」去學做人。

柯震東透露，在2015年拍完電影「再見瓦城」後，就萌生當導演念頭，當時導演九把刀寫了「黑的教育」大綱，鼓勵他自導自演。柯震東當時心想「怎麼可能」，沒想到7年後「黑的教育」成為他從演員跨界導演的處女作，讓他成為史上首位提名金馬新導演和新演員者。

「黑的教育」歷經2年籌備，柯震東除了親自參與前製會議，討論美術、攝影分鏡和動作特效，也以導演身分試鏡演員，「這一切對我來講都很新鮮，無時無刻都是挑戰。當導演真的好難，要顧及的面向比當演員更多，但也收獲許多樂趣。」

電影在今年初完成拍攝後，一路保持神秘，直到入圍第59屆金馬獎最佳新導演、男配角、剪輯及視覺效果後，才讓柯震東鬆了口氣。

影片來源：柯震東 Kai Ko

談到3名後輩主演，柯震東都讚譽有加，蔡凡熙被誇戲裡戲外都是資優生，「他的表演很穩定，會在我不期不待的時候，給我意外驚喜！」朱軒洋演出個性領導者，一舉入圍金馬獎最佳男配角，柯震東認為，朱軒洋極具天生魅力，「小朱直覺性很強，表演充滿能量。」

今年以電影「我吃了那男孩一整年的早餐」吉他社社長圈粉無數的宋柏緯，柯震東說，宋柏緯對角色很有想法，會加入自己設計的表情和小動作，這次化身略帶江湖氣的小跟班，展現驚人反轉。

「黑的教育」預計2023年上半年上映。（編輯：張雅淨）1111004