廣播金鐘10/15頒獎 黃連煜合體老王樂隊跨世代演出

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（中央社記者王心妤台北7日電）第57屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在15日於國父紀念館登場，今年有參賽作品數量較去年增加，最後有126件作品入圍。今年將由15名廣播人開場，歌王黃連煜與老王樂隊也將合體演出。

今年廣播金鐘頒獎典禮由邵大倫與陳明珠攜手主持，將用廣播大事紀貫穿典禮設計。開場邀請15名廣播人演出「活力DJ動起來」，將用廣播早年傳遞國民運動1930年代「收音機健康體操」串起表演。

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第2段表演「聲音故事館」由正聲廣播高雄台DJ加上雙子打擊樂團演出，共同呈現「廣播劇」及「廣播音效」的特色。第3段演出「跨世代之流」，由台灣新生代民謠搖滾樂團老王樂隊與客語歌王黃連煜共同演出。

今年頒獎人包括由端端（陳端慧）與薛紀綱頒發「兒童節目獎」各獎項，于美人與「第19屆全球熱愛生命獎章」得主的唐寶寶周以嘉頒「社會關懷節目獎」，此外還有歌手紀露霞、蔣偉文、蔡燦得、舒米恩、拿下13座廣播金鐘獎的資深廣播主持人張翰揚，以及陳子鴻、告五人樂團等都將頒獎。（編輯：陳政偉）1111007