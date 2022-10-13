竇智孔連兩年闖金鐘 攜伴走紅毯自嘲老婆比較想逛街

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第57屆電視金鐘獎頒獎典禮在即，八大電視13日舉辦金鐘入圍茶會，外景節目「台灣第一等」主持人竇智孔（右起），與戲劇「超感應學園」演員林思廷、「無神之地不下雨」視覺特效梁晨興出席，分享入圍心情。（八大電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月13日

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）八大電視今天舉辦金鐘入圍茶會，藝人竇智孔以外景節目「台灣第一等」連2年角逐金鐘，將首度帶著老婆一起走紅毯。被問及是否像難得的夫妻約會，則自嘲老婆比較想自己逛街。

2度入圍金鐘獎生活風個節目主持人獎，竇智孔謙虛表示沒想過奪獎，發自內心覺得能入圍就很開心，把該努力的努力了，就沒想太多。但倒是為了金鐘紅毯積極瘦身，目前已減了4公斤。

竇智孔分享，去年自己走星光大道時被老婆幃幃吐槽走得有點尷尬，讓他忍不住跟老婆喊話：「妳來走走看！」今年再取得金鐘門票，真的要帶老婆一起走紅毯，更回嗆：「就看她尷不尷尬？」由於夫妻倆整體服裝將交給造型師打理，被問及是否會讓老婆小露性感，竇智孔幽默回應：「造型師會冒險砸自己的招牌嗎？還是要有料才能露吧。」

不過竇智孔透露，平時定居花蓮照顧兩個孩子的老婆，今天特地來台北染頭髮、做指甲，「她是期待，但嘴巴又很硬，畢竟我們交往後，老婆就退到幕後變成全職媽媽，她為了我們家願意站到後面」，感謝老婆付出。

上山下海、全台跑透透主持「台灣第一等」2年多，竇智孔自招最怕的是爬山，尤其是階梯式的，「走樓梯我真的不行，光爬過一次抹茶山我就快瘋了」，推測應該是過去常騎腳踏車、摩托車或玩極限運動，膝蓋較為耗損。

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另外，演員林思庭也以「超感應學園」校花一角入圍金鐘獎戲劇節目最佳潛力新人獎，她表示心情超緊張，得知後還趕緊把撞期出國的機票延後，才能出席金鐘頒獎典禮，並透露有收到來自同劇香港演員姜濤的道賀恭喜。

而以「無神之地不下雨」角逐戲劇類節目視覺特效獎入圍者之一的梁晨興則說，雖然是金鐘獎第一次有特效獎項，但所有入圍作品完整性都很好，非常感謝評審的肯定。（編輯：吳協昌）1111013