中職女神集結小巨蛋 5隊啦啦隊合體跨界演出

「啦啦隊女神Hot Show」將於12月18日在台北小巨蛋演出，集合中職5球團專屬啦啦隊，共50名啦啦隊員將合體演出，17日在台北舉辦記者會，邀請粉絲前來同樂。中央社記者張新偉攝 111年10月17日

（中央社記者葉冠吟台北17日電）中華職棒5隊啦啦隊人氣成員將首度齊聚台北小巨蛋，今天舉辦開賣記者會，宣布12月18日舉行「啦啦隊女神Hot Show」，讓粉絲興奮不已，期待進場一睹50名女神魅力。

談及首度站上小巨蛋表演的心情，樂天女孩林襄表示：「登上小巨蛋舞台應該是很多人的夢想，這次真的好開心有這機會可以美夢成真，樂天女孩裡臥虎藏龍，會帶來很多表演，大家請拭目以待。」

Passion Sisters的林可也說：「人生第一次站上小巨蛋這麼大的舞台，緊張是一定的！但我覺得更多的是期待跟興奮！為了讓大家看到最好的表現，我已經開始在健身、體雕，讓自己維持在最好的狀態，希望大家都能看到最好的我們。」

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「啦啦隊女神Hot Show」中除了各隊演出外，50人的大型合作舞台也備受粉絲關注。DragonBeauties小龍女的拉拉表示，「這連我都無法想像，雖然之前明星賽已經有50人團舞過，但在小巨蛋上相信又會是很不一樣的感受，我也是又期待又緊張！」面對難能可貴的機會，女孩們皆表示，相當期待且會卯足全力做準備，相信能帶來一場熱血沸騰的表演。

2022「啦啦隊女神Hot Show」活動門票將在10月18日中午12時於寬宏售票系統及全國萊爾富、OK便利超商正式啟售。（編輯：管中維）1111017

繼中職明星賽後，再一次集結中職各隊10名啦啦隊員，共50名成員合體演出的「啦啦隊女神Hot Show」將於12月18日在台北小巨蛋演出，17日在台北舉辦記者會宣傳，樂天女孩孟潔（左）與林襄（右）出席，期待登上小巨蛋，林襄也直呼夢想成真。中央社記者張新偉攝 111年10月17日

集結中職5球團專屬啦啦隊，共50名成員將合體演出的「啦啦隊女神Hot Show」將於12月18日在台北小巨蛋登場，17日在台北舉辦記者會，統一7-ELEVEn獅啦啦隊Uni-Girls瑟七（左）與少少（右）出席，瑟七表示期待登上小巨蛋演出，展現Uni-Girls舞台魅力。中央社記者張新偉攝 111年10月17日

集合中職5球團專屬啦啦隊，共50名成員將合體演出的「啦啦隊女神Hot Show」12月18日將在台北小巨蛋登場，17日在台北舉辦記者會，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters林可（左）與畇二（右）出席，林可說雖然緊張，更多的是期待和興奮。中央社記者張新偉攝 111年10月17日

集結中職5球團專屬啦啦隊共同演出的「啦啦隊女神Hot Show」12月18日將在台北小巨蛋舉行，17日在台北舉辦記者會，味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女拉拉（左）與心璇（右）出席，拉拉表示雖然5隊曾在明星賽合體過，但在小巨蛋合體是不一樣的感受。中央社記者張新偉攝 111年10月17日