「花路阿朱媽」入圍金馬 星導演：難以想像的榮耀

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首部新加坡、韓國合拍長片「花路阿朱媽」20日在新加坡舉行記者會，導演何書銘（右）、監製陳哲藝等人出席。（嘉華院線提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年10月20日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡20日專電）入圍金馬最佳新導演等獎項的「花路阿朱媽」是首部新加坡、韓國合拍長片，靈感來自導演何書銘的媽媽。何書銘今天受訪說，自己從小就看金馬，能被提名是「難以想像的榮耀」。

「花路阿朱媽」繼日前在韓國釜山影展全球首映後，27日將正式在新加坡戲院上映。值得注意的是，這部電影獲得今年金馬獎4項提名，包括最佳新導演、最佳女主角及最佳原著劇本等，11月將登場的台北金馬影展也看得到。

這部橫跨新加坡、韓國兩地拍攝的電影是新加坡導演何書銘首部執導長片，由新加坡實力派女星洪慧芳首挑大梁，卡司陣容還包括韓國資深演員鄭東煥及在人氣韓劇「海岸村恰恰恰」飾演警察的韓星姜亨錫等。

劇情描述一位愛看韓劇的新加坡大嬸（洪慧芳飾）原跟兒子一起報名參加到韓國的旅行團，後來臨時被放鴿子，她獨自按計畫踏上韓國旅程，沒想到卻意外被導遊丟包在大街上。大嬸後來遇到鄭東煥飾演的保安大叔，兩人因此發展出溫馨的跨國友誼。

「花路阿朱媽」今天舉行記者會，演員群、導演及監製等人現身並接受媒體聯訪，分享背後甘苦談。擔任監製的新加坡名導陳哲藝形容，這部電影不只是新加坡媽媽的故事，更講出全亞洲媽媽們的故事。

劇本靈感來自於何書銘的媽媽。他透露，媽媽很喜歡看韓劇，聽到他計劃拍這個故事就「非常期待」；選角時，也有徵詢媽媽的意見。

對於首次執導長片就入圍金馬獎，何書銘表示，自己從小看金馬長大，被提名是「難以想像的榮耀」，未來會更加努力產出其他作品。

何書銘坦言，這次跨國合拍電影最大的挑戰是對自己的要求很高。記者問及，最後成品後是否有達標，他笑說：「有吧」。

而身為入圍金馬獎最佳女主角的首位新加坡演員，洪慧芳表示，這次要穿美美出席，「帶著平常心」參加頒獎典禮。

洪慧芳說，當初決定接演時，沒想到自己會入圍。「我不是大牌明星」，要用什麼方法吸引觀眾來看，對此感到極大的壓力，但自己就是盡力演好，現在有這樣的成績，「對我來講是一個很大的安慰跟很大的鼓勵」。

被問及是否有想合作的台灣演員，洪慧芳表示，自己很喜歡林青霞，希望有機會可以跟她合作。

在劇中飾演導遊的姜亨錫也特別赴星出席記者會。他透過翻譯說，拍攝期間從其他人身上得到很多幫助，才能將劇中中文很好的角色呈現出來；為了熟背台詞，他把握每分每秒練習，甚至上廁所的時候也在練。

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談及與韓國合拍的緣起，陳哲藝表示，構思劇本的時候，就知道有8成的部分必須到韓國拍攝，因此需要尋找韓國夥伴，他花了幾年的時間，才找到合適的韓國製片人。

「很艱辛、真的很困難」，陳哲藝說，這部電影前後耗時近7年才完成，希望大家能進戲院支持。他認為，新加坡電影已走到很關鍵的地方，「如果這部電影做得起來，會帶動很多其他可能性」。（編輯：黃自強）1111020

首部新加坡、韓國合拍長片「花路阿朱媽」20日在新加坡舉行記者會，包括主演的洪慧芳（中）、韓國演員姜亨錫（左2）等人出席。（嘉華院線提供） 中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年10月20日