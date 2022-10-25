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吳念軒搭林予晞談姐弟戀 曾和楊勇緯當網友互打氣

2022/10/25 19:03
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（中央社記者葉冠吟台北25日電）剛獲金鐘電視電影獎肯定的導演王逸鈴新作「幻象人」，由林予晞和吳念軒飾演在虛擬世界曖昧的男女，吳念軒也透露，曾和奧運柔道銀牌楊勇緯成為論壇配對卡友，當時還互相打氣。

公視人生劇展單元劇「幻象人」描述失戀的男主角許浩（吳念軒飾），試著在網路世界找尋不同人聊天，填補情感空虛，女主角予真（林予晞飾）則透過「出租」身分遊走不同人間，滿足自己想被陪伴或被需要的渴望。

堪稱「姐弟戀專業戶」的吳念軒，過往參演作品已數度和姐姐配對，這回又將搭上林予晞合作。劇組今天舉辦媒體茶敘，林予晞笑言拍攝期剛好在今年農曆過年前，覺得吳念軒很像是自己「過年時遇到的表弟」，呆萌親和卻又成熟，對他完全沒有防備心。

吳念軒坦言演出姐弟戀機率確實有點高，但和每個姐姐之間情感、故事背景都不同，「不同的故事都有不同的刺激，都很好玩」。

導演王逸鈴今年金鐘獲獎作品「台北過手無暝無日」和新作「幻象人」都在談論愛情和慾望，藉由觀察當代人交友過程，思考人與人相處是否有時候也像場幻象。

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為了劇本田野調查，王逸鈴透露花數個月在6、7個交友軟體中，甚至和一名設計師網友變現實朋友，兩人首次見面還是對方為了協助王逸鈴新家裝潢。吳念軒也說大學剛出道時，有在玩Dcard論壇，還很單純的把參演作品寫在自我介紹欄宣傳，當年曾和東京奧運男子柔道銀牌選手楊勇緯成為「卡友」，在網路互相鼓勵，相當神奇，不過他也連忙補一句：「我沒有要蹭他熱度啦」。

「幻象人」將於11月6日晚上10時在公視首播。（編輯：張芷瑄）1111025

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