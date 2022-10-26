李永得盼國片市占率達16% 影業邀企業合力把餅做大

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（中央社記者王心妤台北26日電）台灣電影起飛大聯盟今天舉辦記者會，文化部長李永得表示，希望未來目標國片市占率達到16%，也會有實際方式支持國片創作。監製唐在揚指出，有企業的投資才能一起把餅做大。

「2022國片起飛」記者會今天舉辦，「咒」、「哈勇家」等多部國片劇組都出席。聯盟4月提出「我們的電影－瘋台片」行銷計畫，舉辦「青春限定場」及「學生優惠場」，炒熱國片觀影風潮。

「國片起飛2.0」主席、秀泰集團總經理廖偉銘指出，今年國片累積180萬觀影人次、總票房達新台幣4.2億元，期待明年有更好表現。伯樂影業董事長吳明憲分享資金、製作與市場的問題，期待官方與民間共同合作。「咒」導演柯孟融也上台分享創作經驗。

李永得致詞表示，COVID-19疫情前國片市占率約8%，今年還剩2個月、已突破10%，未來2年目標高標訂定市占率達到20%、低標至少16%。投資面而言，也會延續輔導金制度、開闢專案投資，以及從前期開始協助準備。

李永得提到，因為藝FUN券成果不錯，預計明年將藝FUN券常態化成為「文化禮金」，初步擬訂同樣可以看電影、買書、看表演，一份價值新台幣1200元，預計先從18歲青年開始實行，同時與民間企業合作，讓國內文化產業有更好的發展。

吳明憲會後受訪表示，之前推出的行銷活動對消費者很有利，重點是能扎根年輕族群，養成他們看電影的習慣，也能打破國片單一類型的印象。他提到，作為投資者跟創作者橋梁，可以從後端操作版權買賣，透過專業操作讓創作人員壓力減輕一點，整體也能更產業化、常態化。

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唐在揚表示，年輕族群不會排斥國片，如何宣傳到讓他們知道，是很重要的；另外也需擴大資金面，不再只是侷限電影圈互相投資，或許能利用減稅或免稅方式吸引更多企業投資，才能一起把餅做大。

對於電影明星對觀眾的號召力，唐在揚認為，許多大牌明星回流的這個時刻，應該讓他們看到更亮眼的劇本，像是近年有多名年輕導演作品獲得好評。吳明憲補充，新演員也是同樣方式，作品市場夠多，機會增加，也更有能力培育新演員。（編輯：張雅淨）1111026