任賢齊新歌唱男人心事 赴香格里拉拍攝哭到眼腫

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（中央社記者王心妤台北28日電）歌手任賢齊推出新歌「在路上」，分享男人家庭事業有成後卻對生活沒有想像。MV遠赴雲南香格里拉、麗江等地拍攝，任賢齊不只出現高山反應，更因為放煙拍攝嗆到哭腫眼睛。

「在路上」談及男人心事，任賢齊表示，這是多年來的心聲，像之前在節目「披荊斬棘的哥哥」播出只要談到家人就眼眶紅，「我已經隔離第12次了。隔到自己也有點迷失。但為工作也沒辦法。之前在節目中眼紅紅，是因為唱的歌，談的內容剛好講到奶奶，又讓我想起爸媽，我就泛淚了」。但他也說，隨著科技進步，能夠與家人每天視訊見面。

「在路上」由廣告導演木瓜執導，遠赴雲南香格里拉、麗江、高山植物園雪山、普達措國家公園、雲南納帕海省級自然保護區、金沙江虎跳峽谷等地取景。任賢齊不只騎乘重機，也徒步踏過陡峭山崖、深溝峽谷。

其中一幕峽谷垂直高差3790米的金沙江虎跳峽谷的拍攝，任賢齊一度哭到雙眼腫起。他透過經紀公司表示，不是悲從中來，而是劇組放煙協助拍攝，還要張嘴唱歌，不只燻到流眼淚，吸到煙時還會咳嗽，「最後大家無奈苦笑為什麼會哭成這樣」。

任賢齊表示，因為一天只睡4小時加上長途跋涉，到海拔3000多公尺時感覺開始喘，「導演未叫卡，我自己舉手叫停。高山反應不是好惹的，而且在海拔這麼高、這麼遼闊的山脈，假如真的患了高山症，等他們運到我下山去搶救，可能已經是翌日」，他也強調絕對不能逞強。

「在路上」已在全球數位平台同步上架，MV將於今晚9時首播。（編輯：管中維）1111028