○文策院、中保科技成立有戲娛樂 瞄準IP推文創產業

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（中央社記者王心妤台北28日電）中保科技與文策院投資成立有戲娛樂，今天舉辦啟動記者會。有戲娛樂董事長朱漢光期待投資具商業潛力的IP作品，打造生態圈體系，現已投資電影版「做工的人」、「罪後真相」等。

有戲娛樂是中保科技集團及文策院執行的國發基金共同投資案，希望藉由跨平台的IP影視化投資與影視IP化投資及合製，透過影視產業推動文創產業，為文創開發之路另闢新徑。

文化部政務次長李靜慧表示，促進資金進入文化產業，是文化部重要使命，影視產業做為台灣文創產業的火車頭，除了引導資金進入市場，更期待有戲娛樂透過跨媒體的改編，讓影劇、漫畫、文學、音樂、電玩相互加乘，創造更高產值。

文策院副院長盧俊偉表示，透過國發基金與民間共同投資影視基金的模式能為產業帶來活水，使影視製作有更多元的資金來源，待未來影視基金數量增加後，更能分散影視專案的投資風險，使製作團隊創作更多元、更精緻的作品；同時透過影視與財務投資人才的結合及養成，讓人才有多元及不同職涯階段的發展機會，豐富影視產業生態。

朱漢光表示，有戲娛樂是一間以IP經營為主的新公司，初期目標希望2年內投資20部具IP潛力的影視作品，目前已陸續與多家公司進行合作洽談。

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有戲娛樂目前投資作品包含茁劇場系列作品、金馬獎入圍電影「罪後真相」、「查無此心」、改編知名劇集的「我的婆婆怎麼把○○搞丟了」和「做工的人」電影版、改編自九把刀小說的「請問，還有哪裡需要加強」等。茁劇場監製王小棣期許影視產業成為台灣另一座護國神山。

有戲娛樂也瞄準奇幻家庭劇「百味小廚神－中元大餐」、音樂職人影集「接招吧！製作人」、改編韓國電影的「我的麻吉4個鬼」、台灣恐怖小說天后笭菁同名小說「禁忌-化劫」、房仲職人劇「幸福房屋事件簿」等作品。（編輯：管中維）1111028