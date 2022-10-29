「幻象人」趣談交友軟體 導演王逸鈴探討愛情真諦

（中央社記者王心妤高雄29日電）電視電影「幻象人」今晚在高雄電影節世界首映。導演王逸鈴以「台北過手無暝無日」摘金鐘獎，新作「幻象人」探討當代交友，從交友軟體延伸探討對另一半的投射，尋找愛情真諦。

「幻象人」導演王逸鈴與演員喬湲媛今天出席高雄電影節訪問分享拍攝點滴。王逸鈴在「台北過手無暝無日」中探討現代年輕男女感情關係；「幻象人」透過吳念軒飾演的年輕男子在交友軟體與現實生活中，尋找「對的」另一半，卻陷入猶豫與迷茫。

王逸鈴表示，這次探討的主題是愛情，人在愛情中都會有投射或是期待，「透過投射，是真的愛情嗎？還是一種幻想？會不會愛情中都只是幻想」。她也透過現代交友軟體，談到這或許是人在寂寞下延伸出的產物，「某些時刻需要別人陪伴，有些人在現實中尋找，有些則是在網路找到陪伴的人，我一直在觀察交友的狀態。」

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王逸鈴說，因工作與高中生接觸頻繁，聽過幾名高中生談到「魚池理論」，在交友狀態中找出最肥美的魚，但也不會和其他魚斷了聯絡，類似現在網路交友的生態。「這不一定是指哪一方花心，只是現代交友的狀態」。

喬湲媛片中跟演員吳念軒有擁抱戲。她笑說2個人身高差35公分，排練時要練習擁抱，吳念軒還笑回：「反正怎麼抱你，都像在抱小孩。」因為那個畫面是一鏡到底，喬湲媛無法在腳下墊木箱，但她說：「我有找地面比較凸的地方，因為我真的差不多在他的腰而已。」（編輯：張芷瑄）1111029