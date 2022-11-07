安心亞「牛車來去」飆汗鋤田 詮釋農村堅毅女性

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演員安心亞（中）在時代生活劇「牛車來去」中，首次挑戰全台語演出，詮釋40年代農村女性的堅毅韌性，劇中與演員蔡昌憲（右）、游安順（左）開心牽著新買的牛車回家。（公視、禾豐製作提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月7日

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）演員安心亞在時代生活劇「牛車來去」中，首次挑戰全台語演出，詮釋40年代農村女性的堅毅韌性，歷時6個月拍攝，飆汗鋤田，挑戰多到讓她直呼：「心理建設真的是每分每秒！」

「牛車來去」劇情描述1943年，台南農村的佃農、地主等各階層人們，為了養家餬口，在動亂的逆境中互相幫助，努力出頭天的生命歷程。擅長刻畫大時代裡小人物對抗命運不服輸精神的金鐘導演李岳峰執導，安心亞、蔡昌憲、楊烈、游安順、米可白、楊子儀等人主演。

女主角安心亞透過劇組表示，眼中的「阿春」是一個能為家庭完全犧牲自己的人，坦言自己和角色性格、從邏輯思考到人生選擇沒一處相似，「但我演完這個角色後，我對人變得更有同理心，更容易站在別人的立場想事情，是這次最大的收穫」，她感謝導演願意把角色交給她，尤其自己螢幕形象很難讓人聯想到「阿春」。

李岳峰透露認定安心亞的原因，「我們聊劇情故事時她非常感動，在我看來，這就是一種緣分，這個角色是屬於她的。」

製作人李怡慧表示，邀約安心亞前有看過其作品，「我們覺得她有偶像的外表、實力的內涵，見面時她有備而來，對於人物故事很有共鳴，順利牽成了這段美好的緣分」。

開拍前安心亞去農場學種田，希望能熟練又有氣勢地舉起鋤頭整地、插秧，要求農場老闆對她「魔鬼訓練」不要客氣。結果第一天她手上就起水泡，在炎熱夏天做農活超過一個小時，汗流浹背到快暈倒。她只能苦笑：「自以為經過嚴格訓練會很耐操，沒料到拍攝期正值盛夏，太陽熱力整整放大10倍，真的是拚盡全力去拍農作的戲。」

劇組今天也公布由台灣漫畫家左萱特別為「牛車來去」繪製的插畫版海報，以安心亞、蔡昌憲互相扶持的姐弟情為靈感，左萱分享創作理念：「想透過生機盎然的植物圍繞，表現出大時代的各種無奈中，小人物們片刻的溫暖快樂，姊弟倆能夠露出最純粹笑容的時刻。」

「牛車來去」將於2023年1月在公視播出。（編輯：管中維）1111107

生活時代劇「牛車來去」歷時6個月辛苦拍攝，導演李岳峰（左）更親自指導女主角安心亞（右）挑水。（公視、禾豐製作提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月7日